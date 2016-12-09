Başbakanlık helikopteri ile TIR Parkı Kargo alanına inen Başbakan Binali Yıldırım’ı protokol üyeleri karşıladı. Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı Bakanı Ahmet Arslan, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri de törene katıldı.

FETÖ terör örgütüne karşı milletin yaptıklarını bütün dünyanın gördüğünü söyleyen Başbakan Binalı Yıldırım, Türkiye’yi darbelerden kurtarmak için sistem değişikliği çalışmasının devam ettiğini söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, MHP ile sınırlı bir şekilde değişikliği öngören bir teklifi hazırladıklarını belirtti. Yıldırım, “Gerek bölücü terör örgütlerine gerekse FETÖ terör örgütüne karşı bu milletin neler yaptığını bütün dünya alem gördü. Milletimize yaraşır olmaya gayret gösteriyoruz. Şimdi ise artık ülkemizi darbelerden kurtarmak bir daha darbelerle anılmamak ve istikrarsızlığı Türk siyasetinin tarihinden tamamen kalkması için bir sistem değişikliği çalışması devam ediyoruz.

Yeni anayasa çalışmalarımızı MHP ile beraber sınırlı bir şekilde değişikliği öngören bir teklifi hazırladık. AK parti grubu olarak yarından itibaren anayasa değişiklik teklifimizi TBMM’ye veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. AK Parti söz veren, verdiği sözü de yerine getiren partidir. Yapmayacağımız, yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermedik. Bugüne kadar verdiğimiz her sözü de yerine getirdik. Çünkü biz Türkiye sevdalısı, bu ülke için gece gündüz demeden Recep Tayyip Erdoğan’ın yoldaşları, yol arkadaşlarıyız” dedi.

Cumhurbaşkanlığı sistemi ile Türkiye’de koalisyonlar döneminin sona ereceğini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, şöyle devam etti:

“inşallah Türkiye’de koalisyonlar dönemini sona erdirecek. Güçlü meclis, güçlü icra şeklinde daha demokrasimizin güçleneceği, sorunların vesayetlerin ortadan kalkacağı güzel günleri hep birlikte yaşayacağız. Sizlere soruyorum. Türkiye’nin geleceği için sistem değişikliği anayasa değişikliğine hazır mıyız? Bu sözümüzü de gerçekleştirmek için tekrar size geleceğiz. Şunu iyi biliyoruz. Türkiye’de sorunların krizlerin, çözüldüğü nihai yer millettir. Milleti değil de çözüm için başkalarını arayanlar milletten gerekli cevabı alırlar. Yurt dışında, Türkiye’yi bölmeye çalışanlarla kolkola girenler, bölücülerin avukatlığına soyunanlar, FETÖ terör örgütünü mağdur ilan edenler bu milletten hak ettikleri cevabı eninde sonunda alacaklar. AK Parti hükümetleri olarak daime vatandaşın işi, vatandaşın ihtiyacı bizim önceliğimiz oldu. İşimiz hizmet, gücümüz millet dedik. Durmak yok yola devam. Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyacağız. Türkiye’ye inanmayanlar, türkiye’nin kalkınma heyecenanına katılmayanlar ne söylerse söylesin, bu büyük ülke Türkiye istikrarlı bir şekilde ilerliyor. Kalkınıyor, güçleniyor. Bu toprakları yüzyıllar boyunca bize bahşeden vatan kılan büyük millet olma ruhunun ne demek olduğunu 15 Temmuz’da bütün dünyaya gösterdik. Siz gösterdiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz.”

Ömer Tekcan - Onur Altındağ - Sertaç Özdemir - Vedat Kılıç