Başbakan Binali Yıldırım, medya kuruluşlarının temsilcilerine gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

İdam açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "AK Parti samimiyse idam cezasını getirirse, MHP olarak kayıtsız şartsız destek veririz" açıklamasına ilişkin, "Referandum sonrası MHP ile oturur konuşuruz. Önce referandumu yapalım, sonra bakarız" ifadelerini kullandı.

Kurultay açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, "Referandumda 'evet' çıksa da AK Parti Kurultayı 2018'de yapılacak" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde medya kuruluşlarının temsilcileri ile biraraya geldi.

Bahçeli'nin idam konusunda yaptığı açıklamalara işaret eden Yıldırım, idam cezasının referandum sonrası MHP ile konuşulabileceğini belirtti. Bunun bir seçim olmadığını anlatan Başbakan Yıldırım, 15 yıldır şeytan taşlamaktan iş yapamadıklarını ifade etti.

Yıldırım, AK Parti'nin 2018'de yapılacak kurultayına değinerek, "Referandumda 'evet' çıksa da AK Parti Kurultayı 2018'de yapılacak" açıklamasında bulundu.

Siyasette "ByLock"iddiaları konusunda da değerlendirmede bulunan Yıldırım, "İstihbarattan gelen bu yönde bilgi yok" dedi.

MHP ile ortak bir kampanya yürütülüp yürütülmeyeceğine ilişkin soruyu cevaplayan Yıldırım, "Programları AK Parti olarak biz ayrı yapacağız, onlar ayrı yapacaklar. Belki süreç içerisinde hangi formatta olacağını şu anda söyleyemem ama bir iki programda beraber olabiliriz" dedi.



OHAL inceleme komisyonu

Başbakan Yıldırım, OHAL inceleme komisyonuna ilişkin soruya, "Başvuranın itirazı reddedilirse mahkemeye başvurma hakkı var. AİHM'e kadar yolu açık, inceleme sonucu haklı bulunursa iade edilecek. Komisyon, re'sen araştırma yapmaz haksızlığa uğrayan kendisi başvursun. Hakkını arasın. 100 bin itiraz var. OHAL İnceleme Komisyonu, 1-2 haftaya çalışmaya başlayacak" cevabını verdi.

Bozkurt işareti

Yıldırım, partisinin grup toplantısında yaptığı Bozkurt işareti ile ilgili ise şunları söyledi: "Gerekirse her işareti yaparız. Bölücü olmayan her işareti kullanırız. 80 milyonu kucaklıyoruz tek istisna terör örgütleri'" diye konuştu.

Erken seçim

Başbakan Yıldırım, erken seçim iddialarına işaret ederek, "Gündemimizde yok, 'Evet' çıkarsa uyum yasalarının hazırlıkları olacağı için söz konusu değil" dedi. Kabine değişikliğinin olup olmayacağının sorulması üzerine Yıldırım, "Şartlar oluşursa tazelenme olur" diye konuştu.

Referandum çalışmaları

Başbakan Binali Yıldırım, referandum çalışmalarına ilişkin, "Ankara, İstanbul, Diyarbakır ve İzmir gibi yerlerde Cumhurbaşkanı ile ortak sahada olacağız" dedi.

AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem'in istifası

Başbakan Yıldırım, AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem'in istifasına ilişkin, "Manisa'daki söylem yanlıştı. İstifasını istedik, buna rağmen maalesef gündemde tutmaya devam ettiler" diye konuştu.