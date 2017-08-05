Başbakan Yardımcısı Akdağ: 'Papaz nikah kıyıyor da müftü niye kıymasın'

Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ, Kardelen TV’deki "Gündem Özel" programına konuk oldu. İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez ve Gazeteci Esat Bindesen’in sorularını cevaplandıran Akdağ, müftülere nikah kıyma yetkisine tepki gösterenlere cevap verdi. Kimseye zorla bir şey yaptırılmadığını ifade eden Akdağ, “Kimseyi müftüye git nikah kıydır diye zorlayan bir kanun yok. Mevcut sistem zaten devam ediyor ama arzu edenler müftüye de kıydırabilecekler. Bu vatandaşın işini kolaylaştırıyor. Bu aslında nikah memurları ve belediye başkanının da işini kolaylaştırıyor. Özellikle yaz mevsimlerinde garibim evlendirme memurları ve belediye başkanları beş dakika oturamıyor, o salondan öbür salona koştur dur. Yani ne gereği var?” dedi.

“Papaz nikah kıyıyor da müftü niye kıymasın”

Tartışmalara bir örnekle değinen Akdağ, “Bu hususta gereksiz tartışma açanların dönüp dünyaya bakması gerekiyor. Amerika’ya baksınlar, Avrupa ülkelerine baksınlar, oralarda papazlar nikah kıymıyor mu? Ne oluyormuş papaz nikah kıydırıyor da müftü niye kıydıramıyor? Sorunun cevabı çok basit. Papaz nikah kıyıyor da müftü niye kıymasın? Tabii ki kıydırabilir ne zarar var bunda. Türkiye’deki insanların birçoğu resmi nikahı ya eş zamanlı başka dini nikahla buluşturuyorlar ya da onu zaten öyle addediyorlar. Müftülerin nikah kıyacak olması herkesin işini kolaylaştıracak bir husustur, bunu tartışanlar beyhude tartışıyorlar” diye konuştu.

Doğa Alca