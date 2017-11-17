Başbakan Yardımcısı Akdağ: 'Türkiye ile Karadağ arasında iş birliği artacak'

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile Karadağ Başbakan Yardımcısı Milutin Simovic, 4. Dönem Türkiye-Karadağ Karma Ekonomik Komisyon protokolünü imzaladı. Karma Komite Toplantısı kapsamında ikili temasların iki ülke arasındaki ilişkilere önemli katkılar sağladığını ifade eden Başbakan Yardımcısı Akdağ, aynı zamanda Karadağ'ın gelişmekte olan ekonomisi ve stratejik konumuyla Balkanlar bölgesinin önemli ülkelerinden biri olduğunu dile getirdi. Karadağ ile pek çok alanda iş birliği potansiyeli olduğunu ifade eden Akdağ, önümüzdeki yıllarda iki ülke arasındaki mevcut iş birliğinin artarak devam etmesini arzuladıklarını kaydetti.

Akdağ, gerçekleştirilen toplantı çerçevesinde ikili ticari ilişkiler, enerji, ulaştırma, turizm, sağlık, çevre ve şehircilik, orman ve su işleri, KOBİ'ler, bilim sanayi ve teknoloji, eğitim ve savunma sanayii gibi pek çok alanda çeşitli konuların ele alındığını belirtti. Akdağ, yapılan görüşmeler sonunda alınan kararların ilişkileri güçlendirmekte önemli katkı sağlayacağını düşündüğünü ifade ederek, "Bugün burada savunma sanayii ve orman ve tarım alanları alanında iş birliklerini öngören anlaşmaların imzalanacak olmasından dolayı duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Karadağ ile ekonomik ilişkilere de değinen Akdağ, "Karadağ'ın bağımsızlığını kazandığı 2006 yılında yaklaşık 8 buçuk milyon dolar seviyesinde olan ikili ticaretimiz, 2016 yılında 75 milyon dolar eşiğini aşmıştır. Bu gelişmede 2010 yılında yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması'nın da katkısı büyüktür. 2016 yılında ülkemizin Karadağ'a ihracatı bir önceki yıla oranla yüzde 35 oranında artarak 51,8 milyon dolar, ithalatımız ise yüzde 92 oranında artarak 23 milyon dolar olarak kayıt edilmiştir. Bu çerçevede ülkelerimiz arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın kapsamını genişletmeyi kararlaştırdık. Teknik çalışmalar Ekonomi Bakanlığımızca en kısa sürede başlatılacaktır" diye konuştu.

Yağmur Yıldız - Emre Yüzügüldü

