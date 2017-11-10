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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Atatürk’ün mirası Cumhuriyete sahip çıktık

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Atatürk’ün ‘en büyük eserim’ dediği Cumhuriyet'e de, Atatürk’ün mirasına ve hedeflerine de biz sahip çıktık, sahip çıkıyoruz, sahip çıkacağız” dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Atatürkün mirası Cumhuriyete sahip çıktık

10 Kasım 2017 13:24

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Atatürk’ün vefatının 79. yılı nedeniyle sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kurtuluş ve kuruluşun mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 79. yıl dönümünde bir kez daha rahmet, minnet ve dua ile yad ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün koyduğu muasır medeniyetleri geçme hedefine Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bugün daha güçlü yürümektedir” dedi.

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti emin adımlarla başarıyla geleceğe yürümektedir”

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bugün dünden daha güçlü olduğunu vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:
“Atatürk’ün kurduğu ve bize emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bugün dünden daha güçlüdür, yarın da bugünden daha güçlü olacaktır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde emin adımlarla başarıyla geleceğe yürümektedir. Bize düşen Atatürk’ü ve hedeflerini dosdoğru anlamak ve bu hedeflere ulaşmak için gece gündüz çalışmak ve üretmektir.”

Atatürk’ün mirası olan Cumhuriyete sahip çıkacaklarını aktaran Bozdağ, “Atatürk’ün ‘En büyük eserim’ dediği Cumhuriyet'e de, Atatürk’ün mirasına ve hedeflerine de biz sahip çıktık, sahip çıkıyoruz, sahip çıkacağız” ifadelerine yer verdi.
 

Etiketler: Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ

 

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