Başbakan Yardımcısı Bozdağ: 'Büyükelçilerin gözünün içine bakarak mı Türkiye’yi yöneteceksiniz'

Bozdağ, “Sen büyükelçi ile oturmuşsun. Sana 'Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanını yargılayacak mısın?' diye soruyorlar. Sen de onlara Türkiye’nin cumhurbaşkanını nasıl yargılayacağını anlatıyorsun. Nerede senin bağımsızlığın nerede senin yerliliğin, milliliğin. Büyükelçilerin gözünün içine bakarak mı Türkiye’yi yöneteceksiniz” cevabını verdi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yozgat’ta AK Parti’nin 27. Dönem Milletvekili Adayları Tanıtım Programı’na katıldı. Toplantıda CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi eleştiren Bozdağ, yaptığı açıklamada, “Şimdi konuşuyorlar. Büyükelçilerle konuşmuşlar. Televizyonda kendi söylüyor. Sayın İnce’ye orada soruyor gazeteciler ‘Erdoğan’ı yargılayacak mısınız veya büyükelçiler size böyle bir şey sordu mu?’ önce hayır diyor sonra diyor ki evet sordular diyor. Bir gün sonra da twitter'da böyle bir şey demedim diye yalanlıyor. Canlı yayında söylemişsin söylediğini. Bu milletin hepsi büyükelçiler sana bunu sordu diye anlamış. Bunun başka türlü tevili yok. Belli ki zırvalamışsın ama zırva tevil götürmez. Ama maalesef kalktı ertesi gün twitterda yalanladı. Hani eskiden bir laf vardı ya ‘karakolda doğruyu söyler mahkemede şaşar’ Şimdi bunlar televizyonda doğru söylüyorlar twitterda şaşıyorlar. Nasıl bağımsız Türkiye olacaksın. Ya sen büyükelçi ile oturmuşsun Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanını yargılayacak mısın diye soruyorlar sen de onlara Türkiye’nin cumhurbaşkanını nasıl yargılayacağını anlatıyorsun. Nerede senin bağımsızlığın nerede senin yerliliğin, milliliğin. Büyükelçilerin gözünün içine bakarak mı Türkiye’yi yöneteceksiniz” dedi. Bozdağ açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

“Birkaç gün önce de Amerika’dan aramışlar beyefendiyi. Daha söylenen lafın doğru mu eğri mi olduğu nu teyit etmeden telefonu kapatıp televizyona bağlanıyor. ABD’nin FETÖ’nün ağzıyla ‘Türkiye FETÖ’yü usulüne uygun istememiş, hiçbir zaman istememiş gibi onları söylüyor. Adam kendi hükümetine inanmıyor. Kendi bakanlarına inanmıyor kendi devletine inanmıyor. Biz istedik belgeleri var diyoruz. Göster diyor. Ben de ona diyorum ki yahu seni aldatan, kullanan, kuklacın olan ABD’lilere sor sizin eliniz de belge var mı diye niye sormuyorsun? Yok. Türkiye’nin aleyhine olunca belge sormadan konuşuyorlar. Türkiye’nin lehine olunca inanamıyorlar belgesini istiyorlar. Biz de belge çok. İstediğiniz kadar belgeyi size veririz. Gelirsiniz bakarsınız ama bunların belgeleri anlayacak adamaları da yok konuşuyorlar öylesine. Fetullahçı Terör Örgütüyle en etkin kararlı mücadeleyi yapan yegane hükümet AK Parti hükümetidir. Biz bu mücadeleyi yaparken milletimizin ve devletimizin bekasından başka hesap yapmadık bundan sonrada da yapmayacağız. Bakın seçim beyannamelerini açıkladılar teröre ilişkin tek bir cümle yok. Ben soruyorum Türkiye’nin bölücü terör, PKK, YPG, FETÖ diye bir sorunu yok mu? Türkiye’de DHKP-C veya başkaca terör örgütü yok mu? Ama terörle mücadeleye dair doğru dürüşt bir şey söylemiyorlar. Terör kanununu mücadeleyi zayıflatacak terörün elini güçlendirecek şekilde değiştireceklerini söylüyorlar.”

Almanya’da PKK’lıların seçime dönük mitingler yapmasına izin vermesini de eleştiren Bozdağ, “Bakın dün Almanya’da ne yaptılar. PKK’lılara seçime dönük miting yapmalarına izin verdiler. Aynı Almanya kendileri mevzuat değişikliğine gittiler. Türkiye’yi engellemek için bütün başka ülkelerin Almanya’da seçim propagandasını yapmalarına izin vermeyeceklerine dair düzenlemeler yaptılar. Ama amaç Türkiye’yi engellemekti. Fakat dün ne oldu PKK’lılara Köln’de miting yapma imkanı getirdiler, verdiler. Türkiye’ye karşı adil objektif değiller ve görünme ihtiyacı dahi bulmuyorlar. Biz Türkiye’nin seçiminde tarafız diyorlar. Biz Recep Tayyip Erdoğan’a kaybettirecek kim varsa ona her türlü desteği tereddütsüz vermeye hazırız diyorlar. Biz ABD’ye Almanya’ya, Fransa’ya, İsrail’e veya başka bir ülkeye cumhurbaşkanı seçmiyoruz. Veyahut Türk vatandaşları başka bir ülkenin cumhurbaşkanı için oy kullanmıyorlar. Bu ülkenin vatandaşları da Türkiye’nin cumhurbaşkanı ve parlamento seçiminde oy kullanmayacaklar. O zaman size ne Türkiye’nin seçiminden size ne Türkiye’nin parlamento seçimleri sizi ne ilgilendiriyor. Emin olun eğer 24 Haziran'da Allah muhafaza ayağımız bir tökezlersek görün bayramı bu CHP’liler, Saadetliler falan yapmayacak. Bayarım Telaviv'de İsrailliler, Waşhington’da ABD’liler yapacak. FETÖ’cüler yapacak Berlin’de Köln’de Almanlar, PKK’lılar yapacak. Onlar diyorlar ki güçlü bir Türkiye’yi durdurmanın tek bir yolu var. Bu da Türkiye’yi gece gündüz çalışarak inşa eden Recep Tayyip Erdoğan’ı durdurmak. Eğer biz Erdoğan’ı durdurursak Türkiye’yi durdururuz. Eğer Erdoğan’ı düşürürsek Türkiye’yi düşürürüz. Eğer Erdoğan’ı durdurmazsak bu gidişle 2023’ten sonra Türkiye’yi asla kontrol edemeyiz. Onun için bütün planı Cumhurbaşkanımız itibarsızlaştırma onu sandıkta çıkarmamak onun yolunu kesmek için yapıyorlar. Ben buradan bir kez daha söylüyorum Allah’ın izniyle Türkiye’yi durduramayacaksınız, Türkiye’nin yürüyüşüne engel olamayacaksınız. Cumhurbaşkanımızın yürüyüşünü durduramayacaksınız” şeklinde konuştu.

Bozdağ’ın konuşmasından sonra parti yönetimi ve milletvekili adayları basına poz verdi.

Bahadır Muhlis Gökgül - Alpaslan Demir

