Başbakan Yardımcısı Bozdağ'ın açıkladığı o zorunluluk sona erdi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, FETÖ darbe girişimi sonrasında alınan önlemler kapsamında kamu görevlilerinden yurt dışı çıkış işlemleri sırasında belge istenmesi zorunluluğunun 15 Kasım itibariyle sona ereceğini açıklamıştı. Bugünden itibaren yurt dışına çıkacak memurların belge zorunluluğu kaldırıldı.

Söz konusu uygulama OHAL kapsamında 21 Temmuz 2016’da uygulanmaya başlanmış, yurt dışına çıkan memurlara kurumlarından izin belgesi getirme zorunluluğu getirilmişti. Devlet memurları, aldıkları izin belgelerini havalimanlarında ve sınır kapılarında ibraz ettikten sonra yurt dışına çıkabiliyordu. Son yapılan Bakanlar Kurulunda konu gündeme gelmiş ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ ilgili zorunluluğun 15 Kasım itibari ile kaldırılacağını duyurmuştu.