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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Sudanlı bakanlarla görüştü

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Sudan’da, Sudan Uluslararası İlişkiler Bakanı Idris Suleiman Yousif ve Turizm, Yaban Hayatı ve Tarihi Eserler Bakanı Muhammad Ebu Zeyd ile bir araya geldi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Sudanlı bakanlarla görüştü

21 Şubat 2018 23:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında imzalanan Sudan ve Türkiye arasında ortak işbirliği çerçevesinde onaylanmış olan projeleri belirlemek için Sudan'da bulunan Hakan Çavuşoğlu, temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Aralık 2017’deki Sudan ziyaretindeki teklifiyle restorasyon için Türkiye’ye tahsis edilen Sevakin Adası’na düzenlediği resmi çalışma ziyaretinin ardından Sudanlı bakanlarla bir araya geldi. Hakan Çavuşoğlu, Sudan Uluslararası İlişkiler Bakanı Idris Suleiman Yousif ve Turizm, Yaban Hayatı ve Tarihi Eserler Bakanı Muhammad Ebu Zeyd ile bir araya gelerek, Sudan'ın turizm sektörüne katkı sağlayacak projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. 

Etiketler: Hakan Çavuşoğlu

 

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