Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: 'Türk tarihinde kadının yeri ayrıdır'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası ve Kadın Girişimciler Konseyi arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Toplantıya katılan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, “Türkiye, Kazakistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmuştur. Ortak tarih ve kökenden gelen Türkiye ile Kazakistan’ın arasındaki ilişkiler, herhangi iki ülke arasındaki ilişkilerin her yönüyle çok ötesindedir. İki ülke arasında her düzeyde temasın sağlanması, bugünkü gibi etkinliklerin düzenlenmesi önem arz etmektedir. Türk tarihinde kadının yeri ayrıdır. Hem analık hem kahramanlık yapmışlardır. Devlet yönetiminde sadece hakan değil hatun da söz hakkına sahip olmuş ve devlet meclislerine katılmıştır. Kağan öldüğü zaman yerine geçecek tigin küçük yaşta ise onun adına hatun doğrudan devlet başkanı olurdu” ifadelerini kullandı.

“Türkiye tüm Batı ülkelerinden önce kadınlara seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında sağlayan ülke olmuştur"

İsmini saymakla bitiremeyeceğimiz birçok Türk kadınının komutanlık ve liderlik yaptığını belirten Çavuşoğlu, “Türk tarihinde kadınlar, ticaret ve tarımla aktif olarak uğraşmışlardır. Avrupa’da ise feodal toplumdan endüstriyel topluma geçişle birlikte kadın toplumda kendine yer edinmeye başlamıştır. Türk milletinin bağımsızlık ve Kurtuluş Savaşı’nda ‘Nene Hatun’ gibi kadınlarımız en az erkeklerimiz kadar omuz vermiş ve yürekleri ile bilekleri ile mücadeleye katkı sağlamıştır. Türkiye tüm Batı ülkelerinden önce kadınlara seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında sağlayan ülke olmuştur. İş hayatında kadının daha iyi yerlere gelebilmesi için hepimize büyük işler düşüyor” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin Kazakistan’daki yatırımları 3.2 milyara ulaştı”

Kazakistan’daki Türk yatırımlarının 3.2 milyar dolara ulaşmasından ve bu yatırımlarla da binlerce kişiye istihdam sağlanmasından büyük memnuniyet duyduğunu kaydeden Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, “Kazakistan’ın da ülkemizde yaklaşık 712 milyon dolarlık yatırımı bulunmaktadır. Yatırımcılarımızın önünü açmak için 1992 yılında imzalanmış olan ‘Yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması’ anlaşmamızı güncellememiz de çok önemlidir. Bir madde haricinde tüm hükümler üzerinde uzlaşma sağlanmıştır. Çin’in ‘Bir kuşak, bir yol’ projesi bakımından Türkiye ve Kazakistan çok önemlidir. Enerji ülkesi Kazakistan ile önemli dağıtım avantajına sahip Türkiye’nin işbirliğine gitmesi kaçınılmazdır. Açılmış olan Bakü, Kars ve Tiflis demiryolu hattı ortak koridorun en önemli bileşenlerindendir” değerlendirmesinde bulundu.

“Yıllarca tek kanatla uçmaya çalışmışız, TOBB olarak ekonomiye kadın eli değsin istiyoruz”

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk ise, şunları kaydetti:

“Kazakistan'ın sanayileşmesi ve özel sektörün daha da gelişmesi için bu çok önemli. Bunu biliyoruz, çünkü geçmişte bunu biz de yaşadık. Türkiye son 35 yılda müthiş bir dönüşüm yaşadı. 35 yıl önce 3 milyar dolar ihracat yapan bir tarım ülkesi iken, şimdi 160 milyar dolar ihracat yapan dev bir sanayi ülkesi haline geldik. Pek çok sektörde başarı hikayeleri yazdık. Dünyanın 17. büyük ekonomisi haline geldik. Ama değerli dostlarım şunu fark ettik. Bütün bu süreçte kadınlarımızı ihmal etmişiz. Yaptığımız hesaplar gösterdi ki kadınlarımızı gelişmiş ülkelerdeki kadar iş hayatına kazandırsaydık bugün dünyanın 17. değil, 12. büyük ekonomisi olacaktık. Yani yıllarca tek kanatla uçmaya çalışmışız. İşte TOBB olarak ekonomiye kadın eli değsin istiyoruz.”

Düzenlenen toplantıya Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kazakistan Devlet Sekreteri Gulshara Abdykalikova, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Ruhsar Pekcan, DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Berna İlter, Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası ve Kadın Girişimciler Konseyi Başkanı Lazzat Ramazanova ve birçok davetli katıldı. Toplantı, atılan imzalardan sonra protokol üyelerinin birbirlerine hediye takdimi ile son buldu.

Seyid Fatih Poyraz - Fatih Erdoğan

