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Başbakan Yardımcısı Fikri Işık esnafı ziyaret etti

Batman’da bulunan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, programı kapsamında kanaat önderleri ile bir araya geldikten sonra, çarşı esnafını ziyaret etti.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık esnafı ziyaret etti

22 Şubat 2018 18:47

Bir dizi ziyarette bulunmak için Batman’a gelen Başbakan Yardımcısı Işık, kanaat önderleri bir araya geldikten sonra Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy'u ziyaret etti. Ziyaretin ardından Gençlik Merkezinde hazırlanan programa katılan Işık, öğrencilere sohbet ederek taleplerini dinledi. Okul çevrelerindeki uyuşturucu satıcılarının temizlenmesini isteyen öğrenciler, daha sonra Başbakan Yardımcısı Işık’la soru çözüp hatıra fotoğrafı çekti. Çarşı esnafını da ziyaret eden Işık’ın yolunu kesen bazı vatandaşlar iş talebinde bulundu.

Osman Arslan- Hüseyin Sakar
 

 

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