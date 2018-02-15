Başbakan Yardımcısı Işık: 'Çok yoğun bir terörle mücadele yapıyoruz'

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ağrı’ya gelen Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Ahmed-i Hani Havaalanında Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın tarafından karşılandı. Havaalanından Ağrı Valiliğine geçen Başbakan Yardımcısı Işık, burada ilçe kaymakamları ve kamu kurum müdürleri ile tokalaştıktan sonra valilik binasına geçerek Vali Elban ile birlikte şeref defterini imzaladı. Vali Elban, Başbakan Yardımcısı Işık’a Ağrı yöresine ait kilim ve çeşitli hediyeler takdim edip, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Işık, Ağrı’nın terör yüzünden göç verdiğini ve Ağrı nüfusunun 3 katının başka illerde yaşadığına dikkat çekti. Ağrı’nın bölgenin Türkleşmesi ve İslamlaşması açısından önemli bir merkez olduğunu dile getiren Başbakan Yardımcısı Işık, kentin geçmiş yıllarda Türkiye’nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olduğunu anacak, terörden dolayı çok ciddi bir şekilde göç verdiğini ve güç kaybettiğini vurguladı.

"Güvenlik güçlerimiz terörle mücadelede belki son 35 yılın en başarılı operasyonlarını yürütüyor"

90’lı yıllardaki terörle mücadelede köylerden kente, kentlerden büyükşehirlere göçün yaşandığını söyleyen Işık, "Çok yoğun bir terörle mücadele yapıyoruz, terör örgütüne tarihinin en ağır darbelerini ardı ardına indiriyoruz. Güvenlik güçlerimiz terörle mücadelede belki son 35 yılın en başarılı operasyonlarını yürütüyor. O operasyonlara halkımızın özellikle bölge halkının verdiği destekle hem güvenlik güçlerimizin moralini yükseltiyor, hem de birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizin ne kadar sağlam ve güçlü odluğunu gösteriyor. Elbette güvenlik güçlerimiz kendi üzerine düşenin en iyisini yapıyor, bunun gayreti içerisinde çalışıyorlar. Ancak terörle mücadelenin tek boyutu güvenlik boyutu değil, aksine terörle mücadelenin başarısının teminat altına alınması için terörle mücadelenin sadece güvenlik boyutu değil, ekonomik boyutu, sosyal boyutu, kültürel boyutu, manevi boyutu, eğitim, sağlık ve istihdam gibi alanlarda da her çalışmanın aynı kararlılıkla yapılması önemli bu konuda hükümetimiz çalışma alanlarının koordinasyonu şahsıma tevdi etti. Sayın Başbakanımızın talimatı, Sayın Cumhurbaşkanımızın tasvibi ile bu çalışmalara başladık. Bir taraftan terörle mücadele yaparken, diğer taraftan da Ağrı’nın cazibe merkezi haline gelmesi için çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Abdullah Söylemez