Başbakan Yardımcısı Işık’tan İnce’ye yerli otomobil eleştirisi

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli’de 27. Dönem Milletvekili Seçimleri AK Parti Kocaeli Adayları Tanıtım Toplantısı’na katıldı. İzmit’te bulunan Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleşen tanıtım toplantısına Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın yanı sıra, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli milletvekilleri, AK Parti Kocaeli İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, ilçe belediye başkanları, AK Parti Kocaeli Teşkilatı ve milletvekili adayları katıldı. Toplantıda AK Parti’nin 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçimlerde Kocaeli’den aday gösterdiği Fikri Işık, İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, Cemil Yaman, Emine Zeybek, Hakan Höbek, Ufuk Ekinci, Osman Tüfekçi, Elif Nur Bayram, Enver Zengin, Hayrettin Deniz, sırayla söz alarak kendilerini tanıttı.

“Yerli otomobil projesini çöpe atacağım diyen kafayı asıl millet çöpe atar”

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin yerli otomobil projesini durduracağı sözünü sert bir şekilde eleştiren Başbakan Yardımcısı Işık, “CHP’nin kendi genel başkanlığına layık göremediği Cumhurbaşkanı adayı, ne diyor, ‘Kanal İstanbul’u durduracağım, Külliyeyi kapatacağım, yerli otomobil projesini çöpe atacağım.’ Yerli otomobil projesini çöpe atacağım, diyen kafayı asıl millet çöpe atar. Bu kafa, tek parti kafasıdır, bu kafa Recep Peker kafasıdır, bu kafa Vecihi Hürkuş’u açlığa mahkum eden kafadır. Bu kafa Nuri Demirağ’ı batıran kafadır. Nasıl böyle bir şey söylenebilir? Bu kafa, Türkiye’deki girişimciliğe darbe vuran kafadır” dedi.

“Sayın İnce, bu çağda devlet fabrika yapmaz, yaptırır”

“Ne diyor, ‘Siz Türkiye’de fabrika mı yaptınız, siz TÜPRAŞ mı yaptınız, siz PETKİM mi yaptınız?’ Sayın İnce, bu çağda devlet fabrika yapmaz, yaptırır” diyen Bakan Işık, “AK Parti yeni bir TÜPRAŞ yapmadı ama AK Parti yeni bir TÜPRAŞ yaptırdı. TÜPRAŞ, özelleştikten sonra 3 milyar dolarlık yatırımı yaptı ve Türkiye’nin mazot ihtiyacının önemli bir kısmını hem de siyah üründen, kalitesiz üründen mazot üreten tesisi yaparak Türkiye’nin ithalat bağımlılığını azalttı. Bunu AK Parti yaptırdı. Senin Genel Başkanının İzmir milletvekili. AK Parti PETKİM mi yaptı diyor. Sayın İnce, sen İzmir’de, Aliağa’da yepyeni bir Star Rafinerisi’nin yapıldığını bilmiyor musun? Orada 6 milyar doların üzerindeki yeni bir yatırımdan haberin yok mu? Türkiye’nin en büyük sanayi yatırımdan haberi olmayan bir kişinin bu ülkeye Cumhurbaşkanı olması mümkün mü? Dünyadan haberi yok adamın. Geçen gün diyor ki, ’BMW Fabrikasını gezdim, çok etkilendim.’ Eğer Devrim Otomobili’ni sabote etmeseydiniz bir Türk fabrikasını gezer, belki daha çok etkilenirdiniz. Ama nasıl uçak fabrikalarını sabote ettiyseniz, nasıl otomobil fabrikalarını sabote ettiyseniz, şimdi yerli otomobili sabote etmenin gayreti içerisine girmişsiniz. O dönemde kimlerle iş birliği yaptığınızı biliyoruz. Şimdi de kimlerle iş birliği yaptığını ifşa oluyor.” diye konuştu.

“Sayın İnce televizyonlardaki konuşmalarında ilk birkaç cümleyi ezberliyor”

“Ey Muharrem İnce, senin durumun neye benziyor biliyor musun” diyen Bakan Işık, “Hani mahallelerde, beldelerde bazı insanlar vardır. Dinlemeye başladığınız zaman ilk iki üç cümleyi dinlediğiniz zaman bu adam çok derin bir adama benziyor dersiniz. Sonra dört, beş, altıncı cümleleri dinleyince başlarsınız tebessüm etmeye. Yedi, sekizinci, dokuzuncu cümlelerden sonra başlar desteksiz atmaya. Onuncu, on birinci cümlelerden sonra dinlemeye tahammül edemezsiniz. Kalkar gidersiniz. Şu an Sayın İnce’nin durumu bu. Televizyonlarda izliyorsunuzdur. İlk birkaç cümleyi ezberliyor belli. Ama ondan sonraki cümlelerin altı boş olduğu için insanlar tebessüm ediyor, sonra da bırakıp gidiyor” şeklinde konuştu.

“Sen ne anlarsın otomobil işinden de kalkıp ben bu durduracağım diyorsun”

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin geleceğin teknolojisini bilmediğini ifade eden Bakan Işık, “Birilileri bir şeyler söylüyor onu iki üç cümle ile ifade edip bırakıyor. Hayır, bu iş özümseme işidir. Bu iş, bu işin derinliğine kadar inme işi. Sen ne anlarsın otomobil işinde de kalkıp ben bu durduracağım diyorsun. Birileri sana bunu durdur dedi, durduruyorsun. Geçmişte Recep Peker’e dediler, o yaptı. 1961’de yine CHP iktidarında birilerine söylediler, o yaptı. Şimdi de senin misyonun bunlardan farklı değil ki. Bu kafa değişmiyor. İşte 24 Haziran seçimleri ne kadar önemli. Bakın bu güzel bir örnek. 24 Haziran’da soruyorum biz bu kafaya mı ülkeyi emanet edeceğiz” dedi.

Toplantı, milletvekili adaylarının konuşmalarının ardından gerçekleştirilen iftar yemeği ile son buldu.

Murat Kanber - Uğur Konuk

