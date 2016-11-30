Başbakan Yardımcısı Kaynak, beraberindeki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile birlikte önce hastanede bulunan yaralıları ziyaret etti. Başbakan Yardımcısı Kaynak ve beraberindeki bakanlar daha sonrada hayatını kaybeden 12 kişinin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Kaynak ile bakanlar taziye ziyaretinden sonra Adana Vaililiği'ne geldi. Kaynak, burada yaptığı açıklamada, "Gece 03.30'da olay yerinde incelemede bulunduk. İlk incelemelere göre kapının üzerinde kilit olmadığı, kapının açık olduğu bilgisi verildi. Buranın denetimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılıyor. Yılda iki kez denetleniyor. En son denetimi haziran ayında yapıldı. 2015 yılında da yurtta çok kapsamlı denetim yapıldı" dedi.

4'ü hariç bütün yaralıları tek tek ziyaret ettiklerini belirten Kaynak, ailelere de taziye ziyaretlerinde bulunduklarını kaydetti.

Koray Ünlü