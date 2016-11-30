Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » Başbakan Yardımcısı Kaynak: 'Yurt yılda iki kez denetleniyor'

Başbakan Yardımcısı Kaynak: 'Yurt yılda iki kez denetleniyor'

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, çıkan yangında 12 kişinin hayatını kaybettiği yurdun Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yılda iki kez denetlendiğini, en son haziran ayında denetleme yapıldığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Kaynak: Yurt yılda iki kez denetleniyor

30 Kasım 2016 13:27
Başbakan Yardımcısı Kaynak: 'Yurt yılda iki kez denetleniyor' - Tıkla İzle

Başbakan Yardımcısı Kaynak, beraberindeki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile birlikte önce hastanede bulunan yaralıları ziyaret etti. Başbakan Yardımcısı Kaynak ve beraberindeki bakanlar daha sonrada hayatını kaybeden 12 kişinin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Kaynak ile bakanlar taziye ziyaretinden sonra Adana Vaililiği'ne geldi. Kaynak, burada yaptığı açıklamada, "Gece 03.30'da olay yerinde incelemede bulunduk. İlk incelemelere göre kapının üzerinde kilit olmadığı, kapının açık olduğu bilgisi verildi. Buranın denetimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılıyor. Yılda iki kez denetleniyor. En son denetimi haziran ayında yapıldı. 2015 yılında da yurtta çok kapsamlı denetim yapıldı" dedi.
4'ü hariç bütün yaralıları tek tek ziyaret ettiklerini belirten Kaynak, ailelere de taziye ziyaretlerinde bulunduklarını kaydetti. 

Koray Ünlü

Etiketler: Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç