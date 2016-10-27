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Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Atatürk Üniversitesi akademik yıl açılışına katıldı

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Atatürk Üniversitesi'nin 2016-2017 akademik yıl açılış törenine katıldı. Öğretim üyeleri ve öğrencilere ilk dersi veren Kurtulmuş, 15 Temmuz ve sonrasında yaşananları hatırlattı.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Atatürk Üniversitesi akademik yıl açılışına katıldı

27 Ekim 2016 19:56

60'ıncı yılını kutlayan Atatürk Üniversitesi'nin açılış töreninde 15 Temmuz'la ilgili hazırlanan sinevizyon gösterimi yapıldı. Öğretim üyeleri ve öğrencilere ilk dersi veren Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz ve sonrasında yaşananları hatırlattı. Cizre'de çukur kazdıran iradeyle 15 Temmuz'u gerçekleştiren iradenin aynı olduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, "Hepsinin ortak amacı Türkiye güçlü olmasın. Yeter artık oyunun farkındayız. Burası babanızın çiftliği değil. Türkiye'nin güçlü bir şekilde ayağa kalkmamasını istedikleri için ya darbelerle önünü kestiler ya da 15 Temmuz'da yapmaya çalıştıkları gibi nice zorluklar yaşadık. Biz bugünleri direnen bütün millete borçluyuz. Şehitlerimize ve vatandaşlarımıza can borcumuz var. TBMM'de bütün partilerin mensupları, hükumetimiz direndi. Sayın Cumhurbaşkanımız korku emaresi olmadan 'çıkın meydanlara bu canilere mani olun' dedi. Uçurumun kenarından döndük. Düşmanlarımız üzüldü, dostlarımız sevinç içinde milletin kahramanlığını izledi" diye konuştu.

Konuşmalardan sonra törende 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Murat Ellik, Oğuzhan Yaşar, Edip Zengin ve Yakup Sürücü'nün ailelerine Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş plaket ve çiçek verdi. Kurtulmuş'un tek tek mikrofon uzattığı şehitlerden Murat Ellik'in annesi Züleyha Ellik sözleriyle salondakileri ağlattı. Görüntü ve fotoğraf çekerken gözyaşlarına boğulan kadın gazeteciler de objektiflere yansıdı. 

Ahmet Akbuğa - Doğa Alca

Etiketler: akademik yıl açılışı, atatürk üniversitesi, Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş


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