Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: 'Muhalefet piyasadaki dalgalanmadan nemalanmaya çalışıyor'

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep’te Şahinbey Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm projesi kapsamında 6 şeritli yol haline getirilen Özdemirbey Caddesi 2. Etabın açılışında konuştu. Şimşek, seçim kararı alınmasının ardından dünyada Türkiye’ye karşı birçok spekülasyon olduğunu vurgulayarak, “Son dönemde piyasalarda biraz dalgalanmalar var. Muhalefet bundan nemalanmaya çalışıyor. Ama şunu iyi bilmeliyiz biz seçim kararı aldıktan sonra piyasalar çok olumlu tepkiler verdi. Daha ilk haftasında uluslararası bir kuruluş Türkiye’nin notunu düşürdü. Biz güçlü bir politika tepkisi verdik Merkez Bankası para politikasını sıkılaştırdık. Ertesi gün yine Halk Bankası ile ilgili dedikodular başladı. Amerika’dan yeni bir yaptırım listesi açıklandı. Tesadüf bunlar tabi her şey tesadüf. Seçim öncesi birçok spekülasyonlar var. Ama biz bunları çok gördük. Türkiye’nin temelleri sağlam. Türkiye küresel kriz, Ortadoğu krizi ve kaosu atlattı. Türkiye terör ile mücadelede de başarılı oldu. Terörün belini kırdık” dedi.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, muhalefetin “AK Parti paraları betona gömdü” eleştirilerine de cevap verdi. Şimşek, “AK Parti paraları betona gömdü, diyorlar. Başkada bir şey bilmiyor, diyorlar. Bakın bugün Türkiye uydusunu tasarladı ve yapıyor. Türk mühendisler tarafından yapılıyor. Peki, ATAK helikopterler daha önce vardı da biz mi görmedik. AK Parti döneminde kendi savaş helikopterlerimizi ürettik. Bizden önce insansız hava aracı mı ürettiler. Biz yol, hastane, okul ve birçok şey yaptık. Eğer bunu söylüyorlarsa doğrudur bunlar için beton gerekiyordu” şeklinde konuştu.

“Eğitim sistemi değişikliği 28 Şubat ruhunu canlandırmaya çalışmaktır”

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, muhalefetin eğitim sistemi değişikliği projesinin 28 Şubat ruhunu tekrar canlandırmaya yönelik olduğunu kaydetti. Şimşek, AK Parti’nin yıllarca yasaklar ile mücadele ettiğini belirterek, “Biz yıllarca yasaklar ile mücadele ettik. İnanç noktasında bütün özgürlükleri getirdik. Şimdi eğitim sistemini tekrar değiştireceklerini söylüyorlar. Bizim getirdiğimiz eğitim sisteminde isteyenler çocuklarına erken aşamada din eğitimini verebilsinler diye getirmiştik. Bunlar tekrar 28 Şubat ruhunu canlandırmaya çalışıyorlar. Önceden başörtüsü yasağı vardı bugün hiç kimse tartışmıyor bile. Bu AK Parti sayesinde oldu. Kürtçe üzerine yasaklar vardı. Biz bütün o yasakları kaldırdık. Alfabeye de özgürlük getirdik. Türkiye’nin farklılıklarını zenginlik olarak gördük. Biz on yıllarca devam eden ret, inkar ve asimilasyon siyasetine de son verdik. Çünkü biz biriz beraberiz ve kardeşiz” diye konuştu.