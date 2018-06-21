Başbakan Yardımcısı Şimşek: 'Meydanlarda kafa karıştırmak için atıyorlar'

Müftülük meydanında kalabalığa seslenen Şimşek, şunları kaydetti:

“Parayı betona gömdüler diyor. Halbuki milli gelir içerisinde inşaatın payı, yüzde 8’in altında. Dünyada bize benzer ülkelerden de farklı değil. Yani üretimin yüzde 98’i sanayi de, hizmetlerde ve tarım sektörlerinde. Dolayısıyla meydanlarda kafa karıştırmak için atıyorlar. Diyorlar ki Türkiye borç batağında külliyen yalan. Bakın bugün Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kamunun, borcunun milli gelire oranı yüzde 28. 2002’de yüzde 70’ün üzerindeydi. Türkiye de yüzde 28 olan borç oranı dünya da yüzde 87. Nereden nereye. Peki bunun en güzel göstergesi ne biliyor musunuz? AK Parti hükümetleri döneminde çalışanlar, esnaftan, sanayiciden herkesten toplanan vergiler 100 liraysa, bunun 86 lirasını faize ödüyorlardı 2017 yılında ise biz 100 liralık verginin 89 lirasını milletimizin eğitimine, sağlığına, alt yapısına ve sanayi de alt yapıya harcadık. AR-GE’ye harcadık. Yani biz, faizin vergi içerisindeki payını yüzde 11’e düşürdük. Yüzde 86 nere, yüzde 11 nere. Çünkü biz artık yatırım ve hizmet bütçeleri yapıyoruz. Onlar ise sizden topladıkları vergiyi faize ödüyorlardı değerli kardeşlerim.”

Muhammet Özer

