Başbakan Yardımcısı Şimşek’ten muhalefete 'Kanal İstanbul' tepkisi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sürekli reform yaptıklarını belirterek, yargı, eğitim, ekonomi başta olmak üzere birçok alanda reformlar yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kanal İstanbul’u eleştirip "parasını başka yere yatıracağız" diyen muhalefete tepki gösteren Şimşek, "Olmayan kaynağı nasıl başka bir yere yatıracaksınız?" diye sordu. Kanal İstanbul’un 'yap işlet devret' modeliyle yapıldığını kaydeden Şimşek, ”Prensip olarak bu reyting kuruluşları ile ilişkileri yönetmek durumunda olduğum için, bugüne kadar verilen kararları yorumlamadım. Son dönemlerde bu kararların bazılarının zamanlaması manidar oldu. Biz seçim kararı aldıktan sonra piyasa olumlu tepkiler verdi. Normalde reyting kuruluşları takvim açıklıyor. Tam bu seçim kararından hemen sonra piyasaların olumlu değerlendirmesine rağmen, bir reyting kuruluşu Türkiye’nin notunu indirdi. Piyasadaki gidişatı ve havayı bozdu. Arkasından merkez bankamız para politikasına güçlü bir tepki verdi. Tepkinin ardından başka kararlar geldi. Bize benzer ülkeler çok daha ufak sıkıntılar ile ciddi dar boğazlara girdiğini görüyorsunuz.

Türkiye’nin başına gelmeyen kalmadı ama Türkiye büyüdü. FETÖ konusunda Türkiye davasında haklı, bu yüzden FETÖ ile güçlü bir mücadele yürütüyor. Dışarıda farklı lanse ediliyor. Olağanüstü hali darbe sonrası ve terör ile mücadele için getiriyorsunuz ama ayrı bir şekilde sunuluyor. Hendek siyasetinde gördünüz, Türkiye terörün üzerine gidiyor. Türkiye’nin bu mücadelesi batıda farklı bir şekilde değerlendiriliyor. Seçim sonrasına ilişkin değerlendirme yapmam doğru olmaz. Benim 24 Haziran sonrası kendim ile ilgili değerlendirme yapmam doğru olmaz. Muhalefet vaatlerin yarısını bile yerine getirirse kur ne olur merak ediyorum. Kanal İstanbul için kaynağını başka yerde değerlendireceğiz diyorlar. Yahu Kanal İstanbul’un bir kaynağı yok ki, 'yap işlet devret' modeliyle yapıyoruz. Dolayısıyla olmayan bir kaynağı nereye harcıyorsun. Piyasaya bakarak uzun orta vadeli değerlendirme yapmak doğru değildir. Bakanlık sayısı azalıyor bu her şeyden tasarruf anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

"Okul yapmak betona yatırım mı demektir”

Muhalefetin "parayı betona gömüyorlar" eleştirisine tepki gösteren Başbakan Yardımcısı Şimşek, “Yapısal reformlar olmasaydı ekonomi bu kadar dayanıklı olamazdı. İhtisas mahkemeleri kuruldu. Birçok reform yapıldı. Yargıyı hızlandırdık. Eğitimde birçok reform yaptık. Fatih projesi bir reform, derslik başına düşen öğrenci sayısının azalması reformdur. Biz sürekli reform yapıyoruz. Bunlar bize parayı betona gömüyorlar diye eleştiriyorlar. Okul yapmak betona mı gömmüş oluyoruz bu ülkede doğru dürüst yol yoktu. Ülkeyi duble yollarla donattık bu parayı betona mı yatırmak oluyor. Yatırımdan anlamıyorlar. Siyaset yapıyorlar” diye konuştu.