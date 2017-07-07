Başbakan Yardımcısı Türkeş’ten Hollanda’nın kararına tepki

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü vesilesiyle Hollanda’ya yapacağı ziyaret öncesi Hollanda Dışişleri Bakanlığından yapılan “Ziyareti hoş karşılamıyoruz” açıklamasını değerlendirdi.

Türkeş, “15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü münasebeti ile yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın vaki daveti üzerine Hollanda’nın Apeldoorn şehrinde bulunan Orpheus Kongre Merkezi’nde düzenlenecek toplantıya davet aldık. Organizasyonu yapan kuruluş, anılan etkinlik için salonu kiralarken Türkiye’den katılım olacağını belirtip, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti adına şahsımın katılacağını resmi makamlara bildirerek 05.07.2017 tarihinde salonun kiralama kontratını yapmıştır. 15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıl dönümünde yaşananları anlatmak ve yurt dışında çalışıp kalbi ülkesi için atan vatandaşlarımızla bu vesile ile buluşup sohbet etmek maksadıyla bu toplantıyı kabul etmiştik.

Hollanda Dışişleri Bakanlığından yapılan bu açıklama, orada yaşayan ve oranın ekonomisine katkı sağlayan insanlarımızın demokratik haklarına ve hür iradeleriyle faaliyet yapma özgürlüğüne karşı bir müdahale niteliğindendir. Cihan savaşı sonrasında yakılıp yıkılan ve en önemlisi iş gücü kaybına uğrayan Avrupa’nın kalkınması, ekonomisini düzeltmesi ve tekrar ayakları üzerinde durabilmesi için 1960’lardan itibaren oraya giden ve bulundukları ülkeye hizmet etmek, ekonomisine katkı sağlamak dışında hiçbir yasa dışı faaliyette bulunmayan vatandaşlarımızın özgürlüklerine yönelik bu kararı kınıyorum. Biz, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla bundan sonraki her şartta ve her olası fırsatta temas etmeye ve kucaklaşmaya devam edeceğiz” dedi.