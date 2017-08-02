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Başbakan YAŞ toplantısında konuştu

Başbakan Binali Yıldırım, “Güvenlik birimlerimizin tam bir koordinasyon içerisinde çalışmaları, beklenen sonucu vermiş ve bölücü terör örgütü ile mücadelede çok anlamlı bir seviyeye gelinmiştir" dedi.

Başbakan YAŞ toplantısında konuştu

02 Ağustos 2017 15:03
Başbakan YAŞ toplantısında konuştu - Tıkla İzle

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü’nde yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısında konuştu. 2017 yılının ilk YAŞ toplantısının gerçekleştirildiğini belirten Yıldırım, Türkiye’nin teröre karşı olan mücadelesine değindi. Türkiye’nin an itibarıyla üç terör örgütüyle amansız mücadele ettiğini anlatan Yıldırım, "Bunlar bölücü terör örgütü, FETÖ ve DEAŞ terör örgütüdür. Şu hususu özellikle ifade etmek isterim. Bölücü terör örgütü ile mücadele, özellikle son bir yıl içerisinde çok başarılı bir şekilde sürdürülmektedir. Özellikle geçen yıl Ağustos başında karar verdiğimiz taarruz amaçlı mücadele stratejisi ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile diğer güvenlik birimlerimizin tam bir koordinasyon içerisinde çalışmaları, beklenen sonucu vermiş ve bölücü terör örgütü ile mücadelede çok anlamlı bir seviyeye gelinmiştir" dedi.

Teröre destek veren yerel yöneticilerin görevlerinden uzaklaştırıldığını belirten Yıldırım, haklarında hukuki süreç başlatıldığını ve diğer yandan bölücü terör örgütünün siyasi destekçilerine yönelik hukuki sürecin TBMM dokunulmazlıkları kaldırıldıktan sonra hız kazandığını kaydetti. "Entegre sınır güvenliği programı sür’atle devam etmektedir" diyen Yıldırım, "Ancak fiziki sınır güvenliği tamamen bitirilinceye kadar karadan Fırat Kalkanı Operasyonu ile güneyden bölücü terör örgütü ve DEAŞ unsurlarının sızmasını önlemeye yönelik tedbirler alınmıştır. Aynı zamanda hava ve kara harekatları marifetiyle terör örgütü unsurları ülke sınırlarına girmeden etkisiz hale getirilmektedir, bütün bu tedbirlere rağmen mücadele henüz bitmemiştir. Güney sınırlarımızdaki ülkelerde mevcut olan istikrarsızlık, otorite boşluğu ve iç savaş terörle mücadelemizin önündeki en büyük tehdittir. Güvenlik esaslı mücadele devam ederken aynı zamanda ekonomik sosyal rehabilitasyon projelerinin hayata geçirilmesi de hayati öneme sahiptir. Bu cümleden olmak üzere cazibe merkezleri programı başlatılmıştır. Ayrıca çukur siyaseti sonucu ortaya çıkan tahribatın giderilmesine yönelik çalışmalar sür’atle devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

“BAYRAK İNMEMİŞ, EZANLAR DİNMEMİŞTİR”

15 Temmuz hain darbe girişimine işaret eden Yıldırım, "Asker üniforması içerisindeki terörist caniler ne yazık ki vatansever şanlı silahlı kuvvetlerimizin silah ve mühimmatını gasp ederek ülkeyi işgale kalkışmışlar ancak bunu başaramamışlardır. Şehit ve gazilerimiz olmuş ancak bayrak inmemiş, ezanlar dinmemiştir. Sağlam siyasi irade ve vatan millet sevgisi ile bu yıkıcı süreçten hızlı bir şekilde çıkılması mümkün olmuştur. Bu vesile ile siz komutanlar başta olmak üzere bu kritik süreçte rol alan bütün TSK mensuplarına, jandarmamıza, polis teşkilatımıza, Bakanlar Kurulunda görevli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

“İÇ VE DIŞ TEHDİTLER BİTMEDİ”

Türkiye’yi ilgilendiren iç ve dış tehditlerin henüz bitmediğini ve devam ettiğini belirten Başbakan Yıldırım, Yunanistan ile Ege’deki adalar konusu, Kıbrıs konusu, Kuzey Irak’ta referandum düşüncesi, Suriye’nin geleceği gibi konuların yakın vadede Türkiye’yi meşgul etmeye devam edecek sorunlardan sadece birkaçı olduğunu dile getirdi.

Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti: "Bir yandan dostlarımızı arttıran, düşmanlarımızı azaltan dış politika eylemlerimize hız verirken diğer yandan savunma ve iç güvenlik ihtiyacımızı kendi kendimize yeterli olacak şekilde tahkim edeceğiz. Böylece sadece ülkemizin huzuru, milletimizin birliği ve kardeşliğini sağlamış olmayacak aynı zamanda da bölgesel ve küresel barış ile huzura da önemli katkı sağlamış olacağız. Bu düşüncelerle tekrar siz değerli şura üyelerimize teşekkür ediyor, şura kararlarımızın milletimiz, ülkemiz ve Türk Silahlı Kuvvetleri için hayırlı olmasını diliyorum."


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