Abdullah Gül Üniversitesi Kampusu’ndeki Gül müzesinin açılışında konuşan Başbakan Yıldırım, “İlk günden itibaren kendileriyle birlikte yol arkadaşlığı yapan, Başbakan, Cumhurbaşkanı görevi yapan Sayın Abdullah Gül Bey burada. Tıpkı ilk gün olduğu gibi bu gün de yine yan yana birlikte hep beraberiz. Sayın Cumhurbaşkanımız siz ‘Ak Parti bir vefa hareketi’ derdiniz. Bu tablo da bu sözlerinizin teyididir” dedi.

Başbakan Yıldırım, “demokrasimize geleceğimize yönelik şer odakları ile mücadele ederek bu günlere geldik. Daha ilk günden partimizin kurucusu liderini partiden uzak tutmaya çalışan bir hukuk faciasından başlayıp 14 yıllık süre içinde birçok engellemeleri hep beraber yaşadık. En son 15 Temmuz’daki kanlı FETÖ darbe girişimine kadar uzanan vesayet heveslilerinin marifetleri saymakla bitmez. Bu kumpaslar 14 yıllık iktidarımızda hep var oldu. Biz de 15 yıldır millet iradesini vesayet odaklarına karşı korumak için mücadelemizden bir şey yitirmedik. Diğer yandan da milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmenin gayreti içinde olduk” diyerek şunları söyledi:

“Bu gün bu süreçte kurucu liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Abdullah Gül bu mücadeleye en büyük katkıyı vermiştir. Bu gün açılışını yaptığımız Abdullah Gül Müze ve Kütüphanesi yakın tarihimizde çok önemli hizmetlerde bulunmuş devlet adamlarına devletimizin bir cemilesidir.

Bu müze aynı zamanda Türkiye’nin siyasi tarih müzesi olma özelliğini de taşıyor. Müzede Türkiye siyasi tarihi en güzel şekilde anlatılmış. Biz mazisi olan atiyiz. Gençlerimize gelecek kuşaklara geçmişte yaşanan acı olayları güzel olayları hatırlatmak geleceğimizi daha sağlıklı inşa etmek için buna benzer eserlere daha fazla ihtiyaç vardır. Diğer yandan Sayın Abdullah Gül’ün hayatı ve siyasette izlediği yol, kapsamlı bir şekilde yer almaktadır. Abdullah gül müze ve kütüphanesi ülkemizde az bulunan tematik müzelerden ve kütüphanelerden bir tanesi olmaya adaydır. 9 bölümden oluşan müzede demokrasi ile örülmüş bir hayat gibi bölümler de yer almaktadır. Bilim adamlarına hizmet edecek belge bilgi ve fotoğraflara da, araştırmalar için yer verilecektir. 7 bin metre kare alanlı 3 binadan oluşan müzede 15 Temmuz alçak darbe girişiminin müzede ayrı bir bölüm olarak ele alınması ve bunun gelecek kuşaklara aktarılması yönündeki gayretlerden dolayı teşekkür ederim.

15 Temmuz yakın tarihimizin en büyük kahramanlık destanıdır. Aziz Türk milleti silaha, tanka, topa karşı iman gücüyle memleket sevdasıyla bayrak sevdasıyla meydana inmiş darbecilere darbeyi indirmiştir. BU olay bu kadar nettir. Ülkemizin birliği bütünlüğü için 15 Temmuz gecesi verilen kurtuluş mücadelesi sırasında hayatını kaybeden bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Cumhuriyetin ilk yıllarındaki mimari anlayışının en güzel örnekleri de bu binada ziyaretçiler için ayrı bir ilgi alanı olacaktır.

Ziyaretçiler burada demokrasi tarihimizdeki önemli bir kesite şahitlik edeceklerdir” dedi.