Başbakan Yıldırım: '24 Haziran zaferiyle birlikte ekonomimiz üzerinde oynanan oyunları da bozacağız'

Başbakan Binali Yıldırım, Balıkesir Atatürk Stadyumu’nda vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingi öncesi kürsüye gelen Başbakan Yıldırım, konuşmasının öncesinde AK Parti Balıkesir Milletvekili adayları ile birlikte poz verdi. Ardından stadyumu dolduran Balıkesirlilere seslenen Yıldırım, “Bu meydandaki coşku bana bir şey söylüyor. Balıkesir kararını vermiş. 24 Haziran’da Balıkesir’de bir destan yazacak mıyız? Balıkesir müthiş coşkulu. Yol boyunca bütün Balıkesirliler sevgi gösterisinde bulundular, çok etkilendim. Balıkesirliler yaparsa yine AK Parti yapar. Bu ülkenin son başbakanı olarak sizlere hitap etmekten çok mutluluk duyuyorum. 16 yıl boyunca ülkemize birbirinden güzel hizmetleri kazandırdık. Aynı zamanda da bir çok engeli aşa aşa bu günlere geldik. En son 15 Temmuz’da darbe yapmaya, milletin adamını öldürmeye kasettiler yine başaramadılar, başaramayacaklar. O’nun arkasında 81 milyon vatan evladı var. Şimdi de dövizle, dolarla geliyorlar. Yine başaramayacaksınız. Türkiye’nin gücü sizi bozacaktır. Bizim mücadelemiz her bir vatandaşımızı mutluluğunu sağlamaktır. Her bölgemizin huzuru için gece gündüz demeden çalışıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında dimdik durduklarını ifade eden Yıldırım, “Türkiye’nin tarihi bir değişime hazırlandığı bu dönemde yine Balıkesir ile birlikte kutlu yürüyüşümüze aynen devam edeceğiz. Artık Türkiye’yi gelecek 5 yıl için kimin yöneteceğine siz karar vereceksiniz. Bu kararınızı 24 Haziran’da sandıkta vereceksiniz. Milli birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu daha da güçlendireceğiz. 24 Haziran zaferiyle birlikte bu günlerde ekonomimiz üzerinde oynanan oyunları da bozacağız. Yerli ve uluslararası yatırımlara çok daha büyük imkanlar sağlayacağız. Kadın girişimciliğini güçlendireceğiz. Kadınlarımızın iş hayatına katılım oranını yüzde 40’lara çıkaracağız. 16 yıldır gücümüzü sizlerden alıyoruz. Biz de Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları olarak her mücadelede 81 milyon vatan evladının gücünü hissediyoruz. 24 Haziran’da yeni bir bahara, ufka uyanacağız. 24 Haziran güçlü Türkiye’nin doğuşu olacak. Darbeci, ayrımcı zihniyetleri tarihin derinliklerine göndereceğiz. Bu seçimlerde meclis çok önemli. Meclisin de güçlü olması lazım. Kalan 28 günde var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

Konuşmasının sonunda Balıkesir’e yapılacak hizmetleri de aktaran Yıldırım, “Balıkesir-Dursunbey yolu önümüzdeki sene bitiyor. Dursunbey’e bu sene sonuna kadar doğalgaz vereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.