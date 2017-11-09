Başbakan Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile bir araya geldi - Foto Galeri

Başbakan Binali Yıldırım, Beyaz Saray’da ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile bir araya geldi. Görüşme, Beyaz Saray Roosevelt Salonu'nda basına kapalı gerçekleşti. Terör örgütü YPG'ye verilen destekler ile FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iadesi ve vize konusu gibi başlıkların ele alındığı tahmin edilen görüşme 1 saat 20 dakika sürdü.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile Başbakan Yıldırım'ın Dışişleri Başdanışmanı Kerim Uras ve diğer yetkililer de katıldı.