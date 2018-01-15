Başbakan Yıldırım: 'ABD bu yanlıştan vazgeçmeli'

Türkiye Esnaf Buluşması'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım,"2017 yılı kolay bir yıl olmadı. Felaket senaryoları üretenler avuçlarını yaladılar"dedi. ABD'nin skandal YPG açıklamasına sert tepki gösteren Yıldırım, "Bunun anlamı terör örgütünün arkasından nişan alıp Türkiye'ye düşmanlık etmektir. Tehdit kimden gelirse gelsin kanımızın son damlasına kadar ülkemizi savunacağız. ABD bu yanlıştan vazgeçmeli" ifadesini kullandı.

Bu topraklar şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış topraklardır. Onun için karşımızdaki tehdit, adı ne olursa olsun, kimden gelirse gelsin kanımızın son damlasına kadar ülkemizi savunacağız. Bağımsızlığımıza, istiklalimize kasteden hiçbir oluşuma asla ve asla fırsat vermeyeceğiz