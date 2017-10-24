Başbakan Yıldırım, Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nü ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, özel uçakla akşam saatlerinde geldiği İzmir'de Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığına iniş yaparak, ziyarette bulundu. Yaklaşık 2,5 saat içeride kalan Başbakan Yıldırım, komutanlardan bilgi aldı.

Ege Ekonomik Forumu'na katılacak

Geceyi kentte geçirecek olan Başbakan Yıldırım, ardından konaklamak üzere Kaya Termal Otel'e geçti. Yıldırım, 25 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinde Ekonomi Bakanlığının destekleriyle Swissotel'de düzenlenecek olan Ege Ekonomik Forumu'na katılacak. Foruma Başbakan Yıldırım'ın yanı sıra Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Yunanistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Dimitri Papadimitriou ve üst düzey temsilciler katılacak.

Başbakan Binali Yıldırım'ın forumun ardından öğle saatlerinde kentten ayrılması bekleniyor.

Mihrap Düzöz - Halil Karahan