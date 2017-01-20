Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı sonrası basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliği görüşmeleri ile ilgili, “İkinci tur oylaması yapılıyor. Bugüne kadar 11 madde onaylandı, bugün tamamlamayı ümit ediyoruz her şey yolunda giderse ancak zaman zaman engellemeye yönelik faaliyetlere şahit oluyoruz. Demokratik sınırlar içerisinde yapılabilecek her türlü karşı duruş kabul edilebilir ancak milletin egemenliğinin kayıtsız şartsız olduğu Gazi Meclis’in mehabetine yakışmayan davranışlar. Doğrusu hem milletvekillerine haksızlık hem de milletimize haksızlıktır. Bu konuda değerli milletvekillerimizin daha sakin daha usturuplu hareket içinde olması umumi arzumuzdur, milletin de arzusudur. Milletin vaktini israf etmeye hiç kimsenin hakkı olmadığını düşünüyorum” diye konuştu.

“Sayın Bahçeli’yi tanıyamamışlar”

Başbakan Yıldırım ‘MHP’li bakan’ açıklamasına ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin cevabını değerlendirerek, “Siyasi etik, siyasi rüşvet gibi kavramları kullananlar Sayın Bahçeli’yi tanıyamamışlar. Devlet Bey ilkeleri olan, memleketin menfaati konu olduğunda hiçbir siyasi sahiple hareket etmeyen bir zattır. Kendisini bu şekilde tanıdım ve yakın siyasi tarihimizde de önemli kriz anlarındaki duruşu bunun en güzel ispatıdır. Bunun dışında söylenen sözler bu teklifin geçmemesi yönündeki anlamsız kampanyanın birer parçasıdır” ifadelerini kullandı.