Yıldırım, Hazine garantisi getirmek suretiyle Kredi Garanti Fonu kefaletiyle 250 milyar liraya kadar kredi hacmi oluşturacaklarını ifade ederek, ihracat kredilerinde teminatın yüzde 100, KOBİ'lerde yüzde 90, ticari kredilerde ise yüzde 80 olarak uygulanacağını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, "İstihdamın artırılması, reformların devam edilmesi, reformların tekrar kaldığı yerden devam edip hızlanması, kamuda tasarruf yapmaya devam edilmesi gibi hususlarda karar almıştık. Bu kararların teknik çalışmalarının tamamlanmasına müteakip bugün bu kararların önemli olanlarını kamuoyu ile paylaşıyoruz" diyerek açıklamalarına başladı. Başbakan Yıldırım, "Reel sektör ile sıkıntılarını biliyoruz. İhracat yapan bütün kesimlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu çerçevede bugüne kadar aldığımız tedbirlere ilave olarak yeni bir tedbir daha aldık. Birincisi firmaların piyasada nakit ihtiyaçları var. Bu nakit sıkıntısını rahatlatmak, işlerini genişletmek, istihdamı artırmak için hazine kefaleti getirmek sureti ile kredi garanti fonunun kefaleti ile 250 milyar liraya kadar kredi hacmi oluşturuyoruz" dedi.

"250 milyarlık kredi hacmi oluşturuldu"

Yıldırım, "Piyasada KOBİler büyük işletmeler, ihracatla uğraşanlar ekonomimizi ayakta tutan tüm sektörlere nakit sıkışıklığını giderecek yeni bir kaynak oluşturuyoruz. Bugün 40 milyar lira civarında sıkışıklığı olan firmaların toplam hacminin 40 milyar olduğunu düşünürsek 250 milyar liralık yeni kredi hacmi getirmiş oluyoruz. Bu tedbir iş dünyasını çok rahatlatacak" dedi. Başbakan Yıldırım, "Ağırlıklı olarak KOBİ'ler esnaflar, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve ayrıca ihracat ve ticaretle uğraşanlar yararlanacak. İhracat kredilerinde garanti teminat yüzde 100, KOBİ'lerde yüzde 90, ticarilerde yüzde 85. Demek ki KOBİ'ler istihdamımızın yüzde 65'ini oluşturan ihracatımızın yüzde 60'ını oluşturan ilave kıyak yapmış oluyoruz" diye konuştu.

"Kurumlar vergisi indirimi tam olarak uygulanacak"

2017'de özel sektör yatırımlarına destek vermek için imalat sanayii yatırım teşvik projesine artı destek verileceğini belirten Yıldırım, "Kurumlar vergisi indirimi tam olarak uygulanacak. Teşvikin tamamını, diğer kazançlara uygulama kararı getireceğiz. Yatırıma yönelik inşaat işlerinde KDV iadesi vereceğiz. Bu inşaat işlerinde yeni bir uygulama yeni bir kolaylık, ilave bir imkan olarak geliyor. 2017'yi konuşuyoruz. 2018'e de bakarız. Tabii KDV iadelerinde de gecikme şikayetleri de var bunları da hızlandırmamız lazım. Burada yazmıyor ama bu da bizim vatandaş adına talebimiz. İstihdamı artırmak korumak artı artırmak, kredilerle desteklenecek ve korunacak ama artırmak için de bazı tedbirler aldık. Özel sektör işverenlerinde asgari ücret desteğinden yararlananların bu destekten yararlanmalarında esas prim gün sayısına karşı gelecek şekilde 2017 ocak şubat mart, 3 aylık primlerini 2017 ekim kasım aralık ayına öteliyoruz" dedi.

"500 bin insanımıza özel sektörde 2017 yılı için iş temin edeceğiz"

Başbakan Yıldırım, işsizlikte hafif bir kıpırdama olduğunu ve bunu dikkate alarak önümüzdeki yılın iş ve istihdamını artırmaya yönelik özel sektör firmalarının da maliyetlerini düşürmeye yönelik bir tedbir alındığını belirtti. Yıldırım, "Bunlar; işbaşı eğitim programı, mesleki eğitim kursları, girişimcilik eğitim kurlarını daha da güçlendiriyoruz. 2017'de eğitim programları 500 bin özel sektörde vatandaşlarımıza işgücü programlarından yararlandıracağız. Bunu özel sektöre sağlıyoruz. Bu programı genişletiyoruz. 500 bin insanımıza özel sektörde 2017 yılı için iş temin edeceğiz. 100 bin de toplum yararına çalışma programına devam edeceğiz. Doğu ve Güney Doğu bölgelerimizde ağırlıklı olacak. İhtiyaç olan yerlerde yer vereceğiz. İstihdam programı öncelikli olarak katma değeri yüksek olan teknoloji sektörlerinde uygulanacak. Kredilendirilme yönünde KOBİ tanımını 125 milyona çıkardık. 125 milyon altında yeniden yapılandırma olacaksa KOBİ olacak ve onun avantajlarından yararlanacak" şeklinde konuştu.

"Bir ihracatçı bir önceki yıla yaptığı ihracata ilave ihracat yaparsa ayrıca desteklenecek"

Başbakan Binali Yıldırım, ihracatta alınan ekonomik tedbirler ile ilgili "İhracatın artırılmasına yönelik bir dizi önlemler aldık. Bir önceki yıla yaptığı ihracata ilave ihracat yaparsa ayrıca desteklenecek. EximBank'ın sermayesini artırarak yapacağız. Böylelikle ihracat destekleri artacak. 3.7 milyar sermayesi var. Daha da yükseğe çıkaracağız. Yurtdışı yüklenici veya müteahhitlik hizmetlerine yönelik döviz kredilerini, yurtiçindeki çalışmalarına sıfır faiz getiriyoruz. Buradan oraya götüreceğiniz mal ve hizmetler için kredilerde faiz alınmayacak ve Exim'den karşılanacak. Hazine tarafından sağlanacak olan fona kefalet sınırının önemli kısmı ihracatçıya teminat verilecek. EximBank tarafından kullandırılan kredilerde risk ağırlığını sıfırlamaya yönelik kredileri de artırmış olacağız. Ekonomi Bakanımız daha sonra paylaşacak. İhracatımızı çeşitlendirmek ve katma değerini artırmak ve ihracatımızın miktarını artırmak amacımız. Bilim Sanayi Bakanlığımızın KOBİ'lere yönelik desteği var. Mevcut bilançolar için ilk 12 ay geri ödemesiz 50 bin TL kredi sağlanacak" dedi.

"Yapılmış bütün sözleşmeler mümkün olduğunca TL'ye çevrilecek"

Reformların esasının, devletin bütün alanlardaki belirleyici rolünü ekonomi ve diğer alanlardaki belirleyici rolünün sınırlandırılması ve vatandaşların rahatça hareket etmesi olduğunu belirten Yıldırım, "İki alan adalet ve güvenlikten vazgeçemeyiz. Bu iki alan devlette olacak ve bu alanlarda reform düşülmeyecek. Yeni genelgeye göre kamu bankları para toplarken yarış yapmayacak. Kamu bankalarının kamuda da topladığı mevduatlarda faiz sınırı 7,50 oldu. Devlet mecbur kalmadıkça döviz üzerinden sözleşme yapmayacak. Yapılmış bütün sözleşmeler mümkün olduğunca TL'ye çevrilecek. Bu sayede 10 milyar dolarlık kaynak TL'ye dönüştürüldü. Bütçe açığını artıracak ilave borçlanma gerektirecek bir durum yok" ifadelerini kullandı.

“Kredi Garanti Fonunun kefaletiyle 250 milyar liraya kadar bir kredi hacmi oluşturuyoruz”

Başbakan Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bugüne kadar aldığımız tedbirlere ilave olarak yeni bir tedbir daha almış bulunuyoruz. Bunlardan birincisi firmaların piyasada nakit ihtiyaçları var. Nakit sıkıntısı var. Bu nakit sıkıntısını rahatlatmak, işlerini genişletmelerini sağlatmak, hatta istihdamı arttırmak için hazine kefaleti getirmek suretiyle Kredi Garanti Fonunun kefaletiyle 250 milyar liraya kadar bir kredi hacmi oluşturuyoruz. Bu ne demektir? Piyasada KOBİ’ler büyük işletmeler, ihracat işiyle uğraşanlar yani ekonomimizi ayakta tutan bütün sektörlere nakit sıkışıklığını giderecek ve işlerini düzene sokacak yeni bir kaynak oluşturuyoruz. Önemli bir kaynak. Bugün 40 milyar civarında sıkışıklığı olan firmaların toplam hacminin 40 milyar olduğu düşünülürse bunun çok çok üzerinde 250 milyar liralık yeni bir kredi hacmi getirmiş oluyoruz. Burada ağırlıklı olarak bundan KOBİ’ler yararlanacak yani küçük işletmeler, esnaflar, orta ölçekteki işletmeler yararlanacak. Ayrıca ihracatla uğraşanlarda yararlanacak, ticaretle uğraşanlarda bundan istifade edecek. İhracat kredilerinde garanti yani teminat yüzde 100, KOBİ’lerde yüzde 90, ticari kredilerde yüzde 85 uygulanacak. Demek ki KOBİ’ler istihdamımızın yüzde 65-70’ini oluşturan, firma sayısı olarak yüzde 98’ini oluşturan , ihracatımızın yine yüzde 60’tan fazlasını oluşturan KOBİ’lere burada bir ilave kıyak yapmış oluyoruz. Çünkü bunlar ekonomimizin bel kemiğini oluşturuyor. İhracatta niye yüzde 100? Çünkü ihracatçı satıyor, sattığının parasını da hemen alıyor, kısa vadeli bir şey. Orada sıkıntı yok.”

“Bu sadece 2017 bütçesinden ve arızi gelirlerden gelen paralarla karşılanacak”

“Bu nasıl olacak? 250 milyar lirayı vereceğiz de, böyle bir kaynak oluşturacağız da bunun karşılığı var mı yok mu diye hemen soru akla gelebilir” diyen Yıldırım, “ Burada bir kere bütçe açığını arttıracak yeni borçlanma gerektirecek, planlanan dışında bir düşünce yok. Bu sadece 2017 bütçesinden ve arızi gelirlerden gelen paralarla karşılanacak. Bütçeden nasıl karşılanacak? Bütçe kalemleri arasında bazı kaydırmalar yapmak suretiyle bunu gerçekleştirmiş olacağız. Birinci ve en önemli tedbir budur. Bu tedbir işdünyamıza üretim yapan tesislerimize, ihracat yapan yeni iş, aş imkanı sağlayan bütün işdünyamıza çok ciddi bir rahatlama getirecek hayırlı uğurlu olsun. Bunun ikinci ve bunun devamı olan konu da, 2017’de özel sektör yatırımlarını daha da teşvik etmek artmasını sağlamak, amacıyla imalat sanayine yatırım teşvik kapsamındaki projelere artı destek vermek. Yani yatırımda ciddi bir yatırımın teşvik edilmesinde ciddi bir seferberlik başlatıyoruz. 2017 yılında yapılan imalata yönelik yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranını mevcudun üzerine yüzde 15 daha arttırıyoruz. Kurumlar vergisi indirimini tam olarak uygulayacağız. Sadece o yatırımla sınırlı değil. Bütün işinin içerisinden bunu kullanabilecek. Gayet güzel bir iş. Teşvikin tamamını diğer kazançlara uygulama imkanı getireceğiz. Bu kurumlar vergisine benzer, teşvik tarafındaki bir uygulama olarak yürürlüğe girecek” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise “Teşvikin tamamını önceden 5 ya da 10 yıla kadar giden indirim tutarlarını yüzde 80’e kadar müsaade etmiştik. Şimdi yüzde 100’ünü derhal tüm kazançlarından indirebilecek” bilgisini verdi.

“Bu inşaat işlerinde yeni bir uygulama, kolaylık, ilave bir imkan olarak geliyor"

Başbakan Yıldırım, yatırıma yönelik inşaat işlerinde KDV iadesi vereceklerini de bildirerek, “Bu inşaat işlerinde yeni bir uygulama, kolaylık, ilave bir imkan olarak geliyor. Teşvikler, bütün bunlar yaptığımız açıklama 2017. 2018 gelincede ona da bakarız. Gelişen şartlara göre değerlendiririz. KDV iadelerinde de gecikme şikayetleri var. Bunları da hızlandırmamız lazım Naci Bey. Buda vatandaş adına bizim talebimiz. İstihdamı arttırmak korumak artı arttırmak yani işyerleri kapanmasın, onlar kredilerle desteklenecek. Bu tedbirler; özel sektör işverenlerinden asgari ücret desteğinden yararlananların bu destekten yararlanmalarına esas prim ödeme gün sayısına karşı gelecek şekilde 2017 Ocak, Şubat, Mart üç aylık primlerini 2017’nin Ekim, Kasım, Aralık ayına öteliyoruz. Yani Ocak, Şubat, Mart’ta SSK primlerini, Sosyal Güvenlik primlerini ödemeyecekler. Ne zaman ödeyecekler? Senenin son üç ayında ödeyecekler. İlave yük gelmeden, faiz yürütmeden, Ocak’ta 100 lira para ödeyecektin erteliyoruz Ekime, Şubatınkini Kasıma, Martınkini Aralıka aynı para. Enflasyondan, kur farkından filan etkilenmeden 9 ay faizsiz erteleme. Yani diyoruz ki burada devlete vereceğin parayı sonra verirsin kardeşim, önce işine harca, acil konularına ayır sonra bize gelirsin, biz bekleyebiliriz ama piyasa beklemez, maaşlar beklemez. Sen vatandaşları, işçilerini çalıştırmaya devam et, bu yükümlülüğünü daha sonra yerine getirebilirsin. Bunu nasıl sağlayacaksınız? Yıl içinde geri döneceği için bir yük getirmiyor, bunun için ilave hazine bir borçlanma ön görmeyecek” açıklamasında bulundu.