Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret düzenlediği Rusya’nın başkenti Moskova’da temaslarına başladı. Başbakan Yıldırım, Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü’nde bir konuşma gerçekleştirdi. Başbakan Yıldırım, bugün Aziz Nikola günü olduğunu kaydeden Başbakan yıldırım, “Aziz Nikola’da Antalya doğumludur. Dolayısıyla Rusya-Antalya ilişkilerinin de ayrı bir önemi olduğunu bulunarak, “Rektörümüze teklifte bulunmak istiyorum. Gelecek yıl Antalya’da üniversitemizde ya da Diplomasi Akademisiyle ortak program yapalım. Bu konuları öğrencilerimize öğretim üyelerimize kapsamlı bir şekilde değerlendirme fırsatı buluruz” dedi.

Gerçekleştirilen projeleri anlatan Başbakan Yıldırım, “20 Aralık’ta hizmete alacağımız tüp tünel geçişi var. Boğazın 106 metre derinliğinden geçiyor. Dünyada deniz altında inşa edilmiş tünel yok. Aynı şekilde dünyanın en büyük havalimanı inşaatını da İstanbul’da inşa ediyoruz. Marmaray dediğimiz demiryolunun boğazın altından geçişini de 20136 yılında hayata geçirdik. Üçüncü boğaz köprüsü dünyanın en geniş üzerinde demiryolu olan köprü. Onu da geçtiğimiz Ağustos ayında açtık. Dünyanın üçüncü büyük köprüsünü de İzmir Körfezi üzerinde açılışını yaptık” ifadesini kullandı.

Siyasetin insana hizmet aracı olduğunu vurgulayan Başbakan Yıldırım, insanın yaşam kalitesini arttırmayan siyasetin anlamsız olduğunu belirtti.

“Ortadoğu’da ve bölgemizde devam eden savaşların kaynağıdır da insanın ihmal edilmesidir”

AK Parti’nin siyasete başlarken ile benimsediğini dile getiren Başbakan Yıldırım, “O ilke şuydu. İnsani yaşat ki devlet yaşasın. Bizim benimsediğimiz ilke değil. 600 yıl 3 kıtada hüküm süren Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş ülkesidir. Bugün görüyoruz ki bu ne kadar önemli ilke. Dünyada ve bölgede yaşadığımız problemin kaynağı insani ihmal etmekten kaynaklanıyor. İnsanlar gerekli ihtiyaçları karşılansaydı, yaşadıkları ülkelerde mutlu olabilmeleri sağlansaydı, ne göç hevesi olacaktı ne de bölgelerinde karışıklık, savaşlar olacaktı. ABD’de başlayıp dünyaya yayılan küresel ekonomik krizin kaynağı da insanın ihmal edilmesidir, Ortadoğu’da ve bölgemizde devam eden savaşların kaynağıdır da insanın ihmal edilmesidir. Sonuç aynı ama şekiller farklı olabiliyor” açıklamasını yaptı.

Kamil Nadirli