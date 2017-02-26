Başbakan Yıldırım, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen referandum mitinginde konuştu. ‘İnsanı yücelt ki devlet yücelsin’ anlayışıyla çalıştıklarını belirten Başbakan Yıldırım, “(Cumhurbaşkanı Erdoğan) Bütün ülkeye, her vatandaşımıza hizmet etmedi mi, üniversiteler inşa edilmedi mi? Oralarda bütün milletin evlatları eğitim görmedi mi? Şehir hastaneleri açıldı. 79 milyon istifade etti. Bölünmüş yollar yaptık, hızlı trenler yaptık, hava limanları yaptık. Karşı çıktılar ama bitince de en önce onlar geçti. Allah aşkına millete getirilen bu hizmetlerden faydalanırken hangi partidensin diye soran mı oldu? Bizim siyaset anlayışımızda hizmet ederken kafasına bakmayız, hangi partiye oy verdiğine bakmayız. Çünkü biz inanırız. Yaradılanı hoş görürüz Yaradandan ötürü. Biz ‘insanı yücelt ki, devlet yücelsin’ diyen bir anlayıştan, bir ecdadın torunlarıyız. Hangi partiye gönül verirse versin bütün vatandaşlarımızın kararı başımız gözümüz üstündedir” dedi.

'Bir gemide iki tane süvari olmaz'

Tek adam eleştirilerine ilişkin olarak Yıldırım, "Başka ne olacak? Biz demiyor muyuz kardeşim bir direksiyonda iki tane kaptan olmaz, bir gemide iki tane süvari olmaz. Onun için tek olacak, elbet tek olacak ama tek adam dediğiniz milletin oylarıyla gelecek, milletin oylarıyla gidecek. Silahlarla, uçaklarla, bombalarla gelemeyecek. Kimse milletin iradesinin üzerine hiçbir güç kullanamayacak’’ diye konuştu.

'Hükümete ayar vermeye çalışıyorlar'

Gazete manşetlerine işaret eden Yıldırım, “Şimdi bakıyorum bugünlerde birilerine bir şeyler oluyor. Farkında mısınız değerli Kahramankazanlılar? Eskiden hatırlayın manşetlerle hükümete ayar verirlerdi. AK Parti geldi, artık manşetlerle hükümet kurmak, yıkmak tarih oldu. ‘Karargah rahatsız’ manşetlerini hatırlıyorsunuz değil mi? Eskiden 28 Şubat’ı başlatmadan önce büyük denen gazeteler bu manşetleri ata ata halkın seçtiği iktidarı al aşağı etmek için her türlü tezgahı kurdular. Şimdi bakıyorum benzer şeyler yapmaya çalışıyorlar. Manşet atarak hükümete ayar vermeye çalışıyorlar. Şimdi demokrasi dışı bu girişimlere karşı 15 Temmuz’da en güzel cevabı veren Kahramankazanlı, bu algı operasyonları size söker mi?’’ ifadelerini kullandı.

Partililerden referandum için ev ev, kapı kapı gezmelerini isteyen Yıldırım, “16 Nisan'a kadar ev ev, kapı kapı dolaşmaya hazır mısınız? Sıkmadık el, tebessüm etmedik yüz kalmayıncaya kadar çalışacak mısınız? Bir ‘evet’i bin ‘evet’, bin ‘evet’i milyonlarca ‘evet’ yapmak için bütün teşkilat olarak sahalarda olacak mısınız? ‘Evet’ için konu komşu çarşı pazar gezip, Türkiye’nin aydınlık yarınlarının inşası için, 2023 yılında Türkiye’nin muhasır medeniyet seviyesine ulaşma hedefi için çalışmaya var mısınız? O zaman söz sizde’’ şeklinde konuştu.

Abdullah Sarıca-Ahmet Umur Öztürk