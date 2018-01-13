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Başbakan Yıldırım: 'Kongrelerimiz bayram yeri gibidir'

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin 6. Olağan İl Kongresine katılmak için geldiği Niğde’de kongre öncesi dışarıda bekleyen halka seslendi.

Başbakan Yıldırım: Kongrelerimiz bayram yeri gibidir

13 Ocak 2018 14:24

Kongrenin gerçekleştirileceği 5 Şubat Kapalı Spor Salonunun yanında bulunan Süleyman Fethi Caddesinde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Niğde'nin şehitleriyle sembol olduğunu söyledi.

"Bizde başkalarının kongrelerindeki masa-sandalyeler havada uçuşmaz"

Başbakan Yıldırım, "Bizim kongrelerimiz işte böyle bayram yeri gibidir. Bizim kongrelerimizde başkaları gibi masalar sandalyeler havada uçuşmaz. Ay yıldızlı bayraklar dalgalanır. Birlik olur, beraberlik olur, kardeşlik olur. Niğde 2019’a hazırlanıyor. Niğde, 15 Temmuz alçak darbe girişiminde şehitlerimizin adeta sembolü oldu ve o alçaklara o gece gösterdiği vatanseverlikle birlikte göğsüyle siper oldu ve o alçakların o girişimini akamete uğramasında çok büyük fedakarlık, kahramanlık yaptı, bedelini de şehit olmakla ödedi. O şimdi Peygamberimzin yanında Allah bütün şehitlerimiz, Ömer Halisdemir’i bütün 15 Temmuz şehitlerimizi istiklal mücadelemizde, terörle verdiğimiz mücadelede kaybettiğimiz bütün şehitlerimize rahmet eylesin" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım miting sonrası AK Parti Niğde İl Başkanlığının 6. Olağan Kongresine katılmak üzere 5 Şubat Kapalı Spor Salonununa geçti. 

Yasin Esen

 

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