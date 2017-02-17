Resmi ziyaret kapsamında Malta'nın başkenti Valletta'da bulunan Başbakan Yıldırım, ilk olarak Malta Cumhurbaşkanı Preca ile San Anton Sarayı'nda bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.
Resmi ziyaret kapsamında Malta'nın başkenti Valletta'da bulunan Başbakan Yıldırım, ilk olarak Malta Cumhurbaşkanı Preca ile San Anton Sarayı'nda bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.
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