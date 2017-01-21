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Başbakan Yıldırım, Meclis'te milletvekillerine süt dağıttı

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM'de milletvekillerine süt dağıttı.

Başbakan Yıldırım, Mecliste milletvekillerine süt dağıttı

21 Ocak 2017 14:54
Başbakan Yıldırım, Meclis'te milletvekillerine süt dağıttı - Tıkla İzle

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu ve milletvekillerine cezvedeki sıcak sütten ikram etti. Vekiller de Yıldırım'ın ikram ettiği sıcak sütün tadına baktı.

Enise Vural

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım, süt dağıtma, tbmm


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