Türk Kızılayı İstanbul Şubesi, 15 Temmuz gecesi darbecilerin kan döktüğü 11 noktada kan bağışı kampanyası başlattı. 'Vatan Sana Kanım Feda' sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyası kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde de kan bağışı çadırı kuruldu.

Başbakan Binali Yıldırım da Türk Kızılayı çadırını ziyaret ederek kampanyaya destek verdi. Başbakan Yıldırım 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Kan bağışı etkinliğinde konuşan Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "İstanbul Şube Başkanlığımızın tertip etmiş olduğu ‘Vatan Kurtarmak Senin Kanında Var’ isimli kan bağışı etkinliğimize hoşgeldiniz. Bugün İstanbul Anadolu yakasında 4, Avrupa noktasında 7 toplam 11 noktada, 15 Temmuz direnişinin gösterildiği noktalarda kan toplayacağız" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise Türk Kızılayı'nın 2 milyon ünite kan bağışı rakamına ulaştığını hatırlatarak, "Bu Türkiye için bir hayaldi. Bugün Türk Kızılayı hem ihtiyaç için, hem de başka amaçlar için, ilaç yapmak için kullanabilecek şekilde kan topluyoruz. Desteğinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Törende konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da "Bu köprüde 39 şehidimiz canını, kanını vatan toprakları için akıttı. Biz de insanlarımızın yaşaması için kan bağışında bulunacağız" ifadelerini kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da "Bu milletin can istendiğinde can verir, kan istendiğinde kan verir" dedi.

"Onlar can verdiler, biz de kan vereceğiz"

Başbakan Binali Yıldırım da konuşmasına Türk Kızılayı’nı tebrik ederek başladı.

Türk Kızılayı’nın çeşitli zamanlarda kan bağışı kampanyası düzenlediğini ancak bu seferki kampanyanın çok farklı olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Fark şu. 43 yıl önce yine bir Cumhuriyet’in yıldönümünde 1. Boğaz Köprüsü açıldı. 29 Ekim 1973. Cumhuriyetimizin 50'nci yılında. 50 yıl sonra bu köprü maalesef bir ihanete şahitlik etti. O ihanet de 15 Temmuz gecesi gerçekleşti. Burada vatanı milleti korumak için hayatını seve seve veren şehitlerimiz oldu, gazilerimiz oldu. Bu vesile ile şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum. Onlar can verdiler, biz de kan vereceğiz. Onların verdiklerinin yanında bizimkinin esamesi bile okunmaz. Ama ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ prensibimiz bizim vatandaşa olan borcumuzu, sadakatimizi gösteriyor. Tabii ki kanımızla, canımızla gerektiğinde bu ülke için her fert hazır ve nazırdır. Bu konuda tereddüdümüz yok. Dolayısıyla sağlıklı nesiller yetişmesi adına Sağlık Bakanlığımızın kan ihtiyacının karşılanması adına bu anlamlı kampanyaya şahsım ve bakanlarım olarak katılmaktan büyük mutluluk duyuyorum" şeklinde konuştu.

Türk Kızılayı’nın son yıllarda büyük mesafeler kat ettiğini belirten Yıldırım, şunları söyledi:

"Eski yılları hatırlayın. Kızılay kongrelerinde kavga gürültü, asırlık Kızılay yıllar geçti yorgun düştü. AK Parti iktidarında Kızılay tekrar şaha kalktı ve dünyanın herhangi bir yerinde afet olsa hemen Allah’a şükür orada bizim Türk Kızılayı’mız hazır bulunuyor. 3 milyon misafir kardeşlerimize de gece gündün hizmetlerini sürdürüyor. Sosyal destek programlarında, eğitime katkı programlarında, hayatın birçok alanında Türk Kızılayı’nı bizimle birlikte yan yana görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bir kez daha Türk Kızılayı’nı tebrik ediyorum"

Konuşmaların ardından Başbakan Binali Yıldırım İstanbul genelindeki kan bağışı noktalarına telefonla canlı bağlanarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başbakan Yıldırım daha sonra ise kan vermek üzere Kızılay çadırına gitti.

Mustafa Esen