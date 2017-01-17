Başbakan Binali Yıldırım, partisinin milletvekilleriyle parti genel merkezinde öğle yemeğinde biraraya geldi. Yıldırım, milletvekillerine anayasa değişiklik teklifi üzerinde yapılan görüşmelerde gösterdikleri performans dolayısıyla teşekkür etti.

Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinde birinci tur tamamlandı, ikinci tur oylama ve görüşmeler ise Çarşamba günü başlayacak. Milletvekilleri, teklif üzerinde görüşlerini beyan ettikten sonra teklif tekrardan oylamaya sunulacak ve tümü üzerinde oylama yapılacak.

Enise Vural

