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Başbakan Yıldırım, referandum için yol haritasını açıklayacak

Başbakan Binali Yıldırım, saat 11.00'de Ankara Arena'da düzenlenecek toplantıyla, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylaması için kampanya tanıtımını yapacak.

Başbakan Yıldırım, referandum için yol haritasını açıklayacak

25 Şubat 2017 09:33

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Arena'da saat 11.00'de düzenlenecek toplantıyla kamuoyuna AK Parti'nin referandum öncesi izleyeceği yol haritasını açıklayacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylamasının detayları için kameraların karşısına geçecek olan Yıldırım, vatandaşlara sahada nasıl bir yol izleneceği konusunda bilgi vermiş olacak. Toplantıya, 30’u uluslararası olmak üzere 400 STK’ya davetiye gönderildi. 60’ı yabancı olmak üzere yaklaşık 500 basın mensubu da salonda yerini alacak.

Toplantı için 123 yabancı misyon şefine davet gönderilirken Türkiye’de görev yapan yabancı misyon şefleri salonda olacak. Sloganlar, Başbakan Yıldırım'ın konuşması esnasında kamuoyuyla paylaşılacak. Halk oylaması için 5-6 şarkı kamuoyuna duyurulacak.

Ankara Arena Spor Salonu, aralarında grafiti ile yazılan evet pankartların da bulunduğu ‘evet’lerle donatıldı. Evet yazılı kırmızı beyaz balonlar ve sahnenin her iki tarafında evet mührünün bulunduğu panolar da salonda yerini aldı. Salonda kullanılan Wifi adresi 'EVET' olarak belirlendi.  

Enise Vural
 

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım


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