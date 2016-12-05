Başbakanlık Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım’ın Rusya Federasyonu Başbakanı Dimitri Medvedev’in davetine icabetle, 5-7 Aralık 2016 tarihlerinde Rusya’ya bir ziyaret gerçekleştireceği belirtilerek, Yıldırım’ın ziyaret kapsamında Rusya Federasyonu Başbakanı Medvedev’le başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirmesinin ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Başbakan Yıldırım’ın ayrıca, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile görüşeceği ve Rusya Federasyonu Dışişleri Üniversitesi MGIMO’da bir konferans vereceğinin ifade edildiği açıklamada, “Temaslarda ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesi hedefine yönelik girişimlerin değerlendirilmesi ile enerji, tarım, turizm, sanayi ve ulaştırma alanlarındaki ortak projeler başta olmak üzere ikili ilişkilerimizin genel durumu ve bölgesel-uluslararası gelişmelerin ele alınması planlanmaktadır. Sayın Başbakanımızın ziyaret kapsamında Tataristan’ın başkenti Kazan’ı da ziyaret etmesi öngörülmektedir. Kazan’da RF Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov’la biraraya gelecek olan Sayın Başbakanımız, ayrıca, Türk-Tatar İş Forumu’na da hitap edecektir” denildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmede iki ülke arkasındaki alışverişlerin TL ve Rus Rublesi olarak yapılması yönündeki açıklamalarının ardından ilk somut adım Başbakan Yıldırım’ın Rusya gezisinde atılacak. Başbakan Yıldırım’ın talimatı ile Rusya ziyareti boyunca tüm heyetin konaklama ve harcamaları Rus Rublesi ile ödenecek.

Pelin Üzek

ANKARA