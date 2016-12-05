Diğer
Kategoriler

Başbakan Yıldırım Rusya’ya gidiyor

Başbakan Binali Yıldırım, 5-7 Aralık 2016 tarihlerinde Rusya Federasyonu’na bir ziyaret gerçekleştirecek.

Başbakan Yıldırım Rusyaya gidiyor

05 Aralık 2016 10:18

Başbakanlık Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım’ın Rusya Federasyonu Başbakanı Dimitri Medvedev’in davetine icabetle, 5-7 Aralık 2016 tarihlerinde Rusya’ya bir ziyaret gerçekleştireceği belirtilerek, Yıldırım’ın ziyaret kapsamında Rusya Federasyonu Başbakanı Medvedev’le başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirmesinin ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Başbakan Yıldırım’ın ayrıca, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile görüşeceği ve Rusya Federasyonu Dışişleri Üniversitesi MGIMO’da bir konferans vereceğinin ifade edildiği açıklamada, “Temaslarda ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesi hedefine yönelik girişimlerin değerlendirilmesi ile enerji, tarım, turizm, sanayi ve ulaştırma alanlarındaki ortak projeler başta olmak üzere ikili ilişkilerimizin genel durumu ve bölgesel-uluslararası gelişmelerin ele alınması planlanmaktadır. Sayın Başbakanımızın ziyaret kapsamında Tataristan’ın başkenti Kazan’ı da ziyaret etmesi öngörülmektedir. Kazan’da RF Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov’la biraraya gelecek olan Sayın Başbakanımız, ayrıca, Türk-Tatar İş Forumu’na da hitap edecektir” denildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmede iki ülke arkasındaki alışverişlerin TL ve Rus Rublesi olarak yapılması yönündeki açıklamalarının ardından ilk somut adım Başbakan Yıldırım’ın Rusya gezisinde atılacak. Başbakan Yıldırım’ın talimatı ile Rusya ziyareti boyunca tüm heyetin konaklama ve harcamaları Rus Rublesi ile ödenecek. 

Pelin Üzek
ANKARA


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç