Başbakan Binali Yıldırım, Sheraton Otel’de Türkiye Bilişim Derneği’nin düzenlediği 33. Ulusal Bilişim Kurultayı’na katıldı. Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Dün Fırat Kalkanı Harekatında şehit olan askerimize Allah’tan rahmet diliyorum, yaralı askerlerimize de şifalar diliyorum. Hiç şüpheniz olmasın ki Allah’ın izniyle, bu terör belasını ortadan kaldıracağız, buna kararlıyız. Terör yolunu seçenler hangi güçlerin, hangi istihbarat örgütlerinin, hangi emperyalist odakların maşası olursa olsun onlara asla eleman verdirmeyeceğiz. Adı ne olursa olsun, bütün terör örgütleriyle mücadele de aynı kararlılıkla sürüyor. Teröristlerin insanı bir davası yok, onların tetikçi olarak kullanma, onları ölüme hazırlayan, onları canlı bomba olmaya azmettiren güçlerin de hiçbir insani kaygısı yok. Türkiye bütün gücüyle bir yandan demokrasi yolunda bir yandan yürüyerek, ekonomik refah ve huzuru sağlamayı da sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

Her yıl programı müsait olduğu sürece geleneksel hale gelen bu kurultaya katıldığını hatırlatan Yıldırım, "Bugün de hemen Rusya ziyaretimizin ardından buradayız. Kurultayın arkasından da Ekonomi Koordinasyon Kurulumuzun aldığı kararları paylaşmış olacağız. Bilişimin gücünü biz 15 Temmuz gecesi gördük. Hain darbeciler aslında her şeyi yaptıklarını düşünüyorlardı, silahlı kuvvetlerini, askerin elbisesinin içine girmişler, şanlı şerefli ordumuzun mensubu gibi kendisini göstererek, tankları, uçakları gasp etmişler. Artık her şey elimizde önümüzde kim durabilir dercesine alçak bir şekilde meydanlara inmişlerdi. Ancak, her şey hesap edilmişti de hesap edemedikleri şey bu milletin istiklal ve özgürlük aşkıydı. O gün başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere milletin geleceğine sahip çıkması yönünde ortaya koyduğu irade, hükümetimizin kararlı duruşu doğrusu MHP Genel başkanının, Sayın Kılıçdaroğlu’nun o gün tercihini milletten yana, milletin geleceğinden yana ortaya koyması ve her türlü desteği açık bir şekilde bize göstermeleri Türkiye demokrasi tarihinde altın harflerle yazılacak bir konudur. Bu işini bana göre gizli kahramanları medya mensuplarıdır, basındır. Çünkü basın ve medya, burada tarihi bir görev üstlenmiştir, telkin ve talimatla değil, bu çağrıyı durumdan vazife çıkartma suretiyle özel kamu bütün kuruluşlar vatandaşı zamanlı bir şekilde bilgilendirmeyi sürdürmüşlerdir" şeklinde konuştu.

"11 SAAT BOYUNCA 600’ÜN ÜZERİNDE GÖRÜŞME YAPMIŞIM"

Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bizim yaptığımız açıklamalar, aslında darbecilerin bütün kimyasını değiştiren önemli bir başlangıç olmuştur. 11 saat boyunca 600’ün üzerinde görüşme yapmışım. Bütün işler iletişimle oldu. Gecenin karanlığında yoldasınız ve siz her türlü işinizi rahatlıkla yapabiliyor, istediğiniz insanla temas kurabiliyor, mesajlarınızı verebiliyorsunuz ve gelişen durumlara göre neler yapılabileceğine karar veriyorsunuz. Adeta ofisinizden, makamınızdan bağımsız olarak işleri tıkır tıkır yürütüyorsunuz. Bunun bizde parti liderleri de yaptı. Bunların yapılmasının arkasındaki gerçek güç iletişim gücüdür. Eskiden darbeleri insanlar bir iki gün sonra öğreniyordu, bilemezdi, yukarıda neler oluyordu, kim kiminle karşı karşıya geliyor öğrenme şansı yoktu. Bunlar TRT’ye kısmen girmeyi başardılar ama orada hemen sonra TÜRKSAT şehit verdi ama bir şeyi vermedi, TÜRKSAT’ın ele geçirilmesine, yayınların susturulmasına izin vermediler. Orada kahramanlarımız analog sistemden kalma, çok büyük bir çanak onu bombaladılar. O orada sadece semboldü, 1990’lı yıllardan kalan bir şey ama hiçbir şey ifa etmiyordu. Arkadaşlarımız ölüm tehdidi altında onları saatlerce meşgul etmeyi başardılar. Hiçbir zaman onların dediğini yapmadılar, yedek sistemi devreye soktular."

"Bilişimin bu darbenin bastırılmasındaki gücünü, hakkını teslim etmemiz lazım" diyen Yıldırım, "Basın yayın kuruluşlarımız, medya kuruluşlarımızın vatanseverlik anlayışıyla ortaya koydukları yayınlarıyla katkılarını teslim etmemiz lazım. Darbeden sonra siyasi duruşta birtakım sapma gösterenler oldu ama biz olduğumuz yerdeyiz, konu memleket olursa gerisi teferruattır. Memleketin konularında asla ve asla siyaset olmaz. Bu konuda MHP’ye ilkeli tutumu dolayısıyla teşekkür ediyorum. Anamuhalefet partisinden de başlangıçtaki duruşunu muhafaza etmesi toplumun beklentisiydi. Darbecilerin mağduriyetinden söz etmek şehitlerimizin ruhunu incitiyor, onların yakınlarını incitiyor. Darbeciler elbette ki hesabını sonuna kadar verecek. Hükümetle probleminiz olabilir ama bir şeyi birbirinden ayırt etmemiz lazım, konu beka meselesi olunca orada siyaset biter. Bizim milletimiz bunu görmek istiyor" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN VERİLERİN YÜZDE 80’İ DIŞARIDA DEPOLANIYOR"

Artık savaşların, tankla, tüfekle olmadığını, bilgiyle olduğunu anlatan Yıldırım, "İkinci Irak harekatı bir tek kurşun atılmadan tamamlandı, çünkü bilişimi kullandılar. Bütün noktaları tespit ettiler, oradaki komutanlara mesaj verdiler. ’Araçları, tankları bir kenara bırakın şöyle bir kenara dizilin size bir şey yapmayacağız’ dediler. Arap Baharı dediğimiz hareketlerde de bilişimin önemli rolünü gördük. Gezi olaylarında bilişimin nasıl aymazca, nasıl terörü teşvik eder şekilde kullanıldığına şahit olduk. Bilişimi hem iyi amaçlı kullanabilir hem de bir ülkeyi yok etmek için kullanabilirsiniz aynen ilaç gibi, bazen tedavi bazen zehir olabiliyor. Bilişimde sorumluluk anlayışını geliştirebilecek bir yapıyı getirmemiz lazım. Sanal dünya yalan dünya değil, sorumsuz dünya değil, sosyal medya sorumsuz medya değil. Bunların etiğinin zaman içinde oluşması lazım. Bugün Türkiye’de üretilen verilerin yüzde 80’i dışarıda depolanıyor. Bir sorunumuz olduğunda bunlara ulaşımda zorluk çekiyoruz. Tahribat dönülmez noktaya gelmiş oluyor. Çok kısa bir süre içinde veri merkezlerinin kurulması ve teşvik edilmesine dahil, KHK, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin geliştirilmesine yönelik aldığımız kararlar içinde bunu da dahil ettik. Veri merkezi kurabilmek için olabilecek her türlü desteği verdik, yer temini, enerji, çalışanlar her ne varsa, parasal destek, geriye ne kalıyor, babayiğitler kalıyor. Gelip kuracak, çalıştıracaklar ve verilerimizi içeride tutacağız. Bunları yaptığımız zaman içerik sağlayıcıları da oraya gelecekler" diye konuştu.

"2017 YILINI ‘BİLİŞİMDE GELİŞİM YILI’ OLARAK BURADAN İLAN EDİYORUM"

Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bunların ideolojik bir problemi yok, bunları kullananların ideolojik problemi var. Bilişim yoluyla ülkemizi tehditlerde olsun inisiyatif bizde olacak. 2017 yılını, bilişimde gelişim yılı olarak buradan ilan ediyorum. Çünkü biz hep şunu söyledik, gelecek bilişimle gelecek, gençlerle gelecek. Gençlerle, bilişimle Türkiye’yi geliştirecek. Genç nüfus internet kullanımında, geçtiğimiz süreyi iyi kullandık, dünya ortalamasının üzerine çıktık. Bilişimin, internetin kullanabildiği alanları düşünün, bunlar çok yetersiz. Ben hep şöyle tarif ediyorum, matematikçi olarak, diyorum ki bilişimde kullanabileceğiniz alan, düşünebileceğiniz kadar büyük bir küre kadar düşünün, gideceğiniz yer o kürenin dışındaki nokta kadardır. Bilişimde bir ucu açık çok geniş bir kullanım alanımız var. Bu, sektör falan değil. Bu bir yaşam tarzı."

Bugün siber güvenlik meselesi ülke güvenliği meselesi haline dönüştüğüne dikkati çeken Yıldırım, "Milli güvenliğe dönüşmüştür. Bunun da adımlarını attık, mesafe almamız lazım. İlk adım atıldı, KAMUNET kuruldu. Türk Telekom bu konuda öncü rol oynadı. Bundan sonrası veri merkezleri, internet değişim noktaları ve hepsinden önemlisi bilişimde yerlilik ve millilik. Bunun için her şeyimiz var, yeterli insan kaynağımız da var, yeterli tecrübemiz de var, burada bir politika eksiğimiz var. Stratejik bir bakışa ihtiyacımız var, bu da nedir? Bunu yapacak yetkin firmalarımızı tespit etmek. Bir de hedeflerimizi net belirlemek. Herkes program yazdırıyor, yazılım, donanım alıyor. Bunların ne kadarı yerli? Bizim için ne kadarı tehdit oluşturuyor? Yazılımlarımızın yüzde 95’inin kaynağı dışarıdan, tarla başkasının ürün bizim. Tarlanın sahibi biz olmazsak, buradan elde edeceğimiz hasılat geçici olur. İşin sonunda tarlanın sahibi istediği gibi tasarrufta bulunur. O yüzden 2017 yılında da yerlilik ve millilik konusunda çok daha önemli adımları atmamız lazım. Bununla ilgili tedbirleri alıyoruz" dedi.

Yıldırım, "Siber güvenlik boyutuyla olayı düşünmemiz doğru değil siber caydırıcılığı da ilave etmemiz lazım. Kimseye durup dururken bulaşıp dalaşacak halimiz yok ama bizim üzerimize gelen olursa onlara da verecek cevabımız olması lazım. Bazı ülkelerle diplomatik ilişkilerimiz zora girdiğinde bunları gördük. 15 Temmuz’dan sonra bir bakıyoruz, siber saldırılarda ciddi artışlar olmuş, bu tesadüf mü? Değil. 15 Temmuz’da sonuç alamayanlar, bu sefer başladılar, başka alanlardan altyapılarımıza saldırdılar. 8-14 Temmuz arası sadece 183 saldırı ciddi saldırı gerçekleştiriyor, ciddi saldırı, 5-11 Ağustos arasına bakıyoruz, bu sayı 407’ye çıkmış. 12-18 Ağustos’ta 753 sayısına ulaşmış. Saldırılar önce, 2.25 katken 4 kat seviyesine yükselmiş. Bugün siber saldırıların sayılarında nispeten azalma mevcut olmakla beraber hala 15 Temmuz seviyesinin üzerinde devam ediyor. Üst düzey tedbir alıyoruz ama bunun sürdürülebilir hale gelmesi lazım. Kurumsallaştırılmasının daha da artırılması lazım. Saldırının boyutu o kadar büyük ki bu organizasyon yeterli olmuyor ama her şeyden önemlisi kurumların zihinsel dönüşümünün gerçekleşmesidir" şeklinde konuştu.

“SİSTEMİN AÇIKLARININ MUTLAKA KAPATILMASI LAZIM”

"Bilgisayar iletişim dediğimizde bilişim daire başkanlığımız var, onlar bilgisayarın tozunu almak, çalışmayınca resetlemek bunlar ayrı şeyler, mekanik işler ama biz, bundan daha fazlasını yapmak zorundayız” diyen Başbakan, “Bir saldırı olduğunda, BTK’dan alarm verildiğinde herkesin ne yapacağını biliyor olması lazım, sistemin açıklarının mutlaka kapatılması lazım. Binlerce bilgisayar, başkasının emrinde, haberiniz bile yok. Sizin telefonunuzdan alıyor konuşuyor, adam terör faaliyeti yapıyor, polis, savcı gelince şaşırıyorsunuz. Bunların önüne geçecek güç, siber güvenlik altyapısının geliştirilmesidir. Bilindiği gibi siber güvenlik kurulu oluşturuldu, yasal altyapısı yapıldı, 2006-2019 eylem planı hazırlandı. Şu anda 528 kurumda siber olaylara müdahale ekibi var. Yasal düzenlemeler icap ettiğinde yapılmaya devam edilecek" ifadelerini kullandı.

Siber saldılar gerçekleşmeden önce önlem alınması gerektiğine işaret eden Yıldırım, "Burada çünkü olay olduktan sonra saniyelerde oluyor, telafisi mümkün değil. Birkaç saniye içerisinde yüz binlere ulaşıyor. Siz tedbir alsanız ne olacak. Tahribat oluyor, ondan sonra tedbir alıyorsunuz. Mesele o değil, mesele izlemek ve önlem almak. Bunları yapmadığımız müddetçe 7 gün 24 saat güven içerisinde olamayız. Bunun yollarından biri veri merkezlerinin topraklarımızda olmasıdır ve bilginin elimizin altında olmasıdır. Bilgiye sahip olur, üretebilir, gerektiğinde güç olarak kullanabilirsek o zaman biz başkalarının önünde daha dik dururuz. Menfaatlerimizi, ülkemizin konularını daha güçlü dile getirebiliriz" açıklamasında bulundu.

Bilişim ve demokrasinin bugünkü konunun ana teması olduğunu anlatan Yıldırım, "Hesap verilebilirlik için, ekonomimizin gelişmesi için de buna ihtiyaç var. Bilişimde bir birim yatırımınızın getirisi 25, bire 25. Pamuk ekiyoruz, tütün var, buğday, tahıl var, herkes yapıyor. Akıl terini kattığımız her ürün, fark yarattığımız her ürün bize avantaj sağlıyor, bir adım öne geçmemizi sağlıyor. Onun için bundan sonra mutlaka araştırma geliştirme, yeni ürünler, milli ve yerli ürünler. Milli güvenlik açığımızın da kapatılması için buna ihtiyaç var. Başkasının aklıyla ürettiğimiz ürünler bizim değil, onların ürünledir. Onlarla aramızdaki ilişkiler bozulduğu zaman geçmiş olsun, biz bunu Kıbrıs hareketında yaşadık. Şimdilerde de terörle mücadelede, DEAŞ, PKK, PYD ile mücadelede önemli bir avantaj yakaladığımız bu sürede ambargo sesleri geliyor. Değişik ülkelerden. Türkiye’yi sıkıştıralım, biraz ambargo yapalım. Bunları görmemiz lazım. Onun için bundan sonraki hedefimiz her bakımdan kendi kendimize yeterli adımları atmaktır" dedi.

Yıldırım, 2017’de iki şeye yoğunlaşılması gerektiğine dikkati çekerek, "Bir; akıl yollarının kapasitesini artırmamız lazım. Burada hızı artırabildiğimiz kadar artıralım. Hiçbir zararı yok, çok faydası var. Çünkü internet üzerinden daha fazla iş yapacağız, sağlık, eğitim, sanayi, sanat, kültürde, tarımda, hiçbir alan yok ki internet olmasın. Yaşamın bir parçası. 2004’te internet öyle bir şey ki çaya çorbaya limon nasılsa öyle bir şey derdim. O artık geride kaldı. Şimdi daha farklı şeyler, yapay zeka. İnternetin bir sonraki adımı, insanlar kafalarında ne planlıyorlar? Bir konuya erişmek istiyorsunuz, hemen ilgili kelimeleri yazıyorsunuz, arama motorundan pat diye geliyor özetinde. Yani, bütün evveliyatını önünüze getiriyor. İnsan hafızasının bu kadar bilgiyi aynı anda tutması mümkün değil. Tutsa da verimliliği düşer, asıl yoğunlaşması gereken konuları unutur. O yüzden arşivi bilişime bırakalım, günceli kafamızda tutalım. Bu da zihinsel dönüşümle olur. Bilişime, bilgiye erişimde gerekli aşinalığı sağlamakla olur. Yurdun 278 bin kilometre, internet bilişim ağımız var, bununla övünemeyiz. Bu fevkalade mütevazıdır" dedi.

OPERATÖRLERE SESLENDİ

Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada, operatörlere çok açık bir şey söylüyorum, burada kıskançlığı bırakın, geç kalıyoruz, çok zaman kaybettik. Kardeşim, yollar hepinizin. Yol altyapıdır. Üstünde istediğiniz işi yapın. İstediğiniz kadar rekabet oluşturun ama yol için kavga etmeyin, bırakın yol ortak değer, ihtiyaçtır. Yolu beraber yapalım, herkes burada üzerine düşen görevi yapsın. Bu yönde ciddi bir anlayış birliğinize geldiğinizi gördüm. İkincisi de yerlileşme, yazılım başta olmak üzere donanım. Yerlileşme ve millileşme hamlesine hız vermemiz gerekiyor. Bilişimle ilgili ciromuz çok fazla değil, 80 milyar para değil. Türkiye’nin kaynağı bunun çok üzerinde."

Bilgi işleme harcanan paranın önemli bölümü lisanslara, yabancı yazılım platformları, yazılım veya donanımlara gittiğini belirten Yıldırım, "Bu konuda büyük yatırımlarımız var, fakat bu paranın büyük bir kısmı yerel sektöre, yerli işletmecilere kalmıyor. Kısacası katma değerli yatırım gerçekleştiremeyiz. Yerel sektörümüz değil daha çok yabancılar kazanıyor. Aklı olan parayı alıyor. Biz de akıl daha fazla var ama o aklı önemli olan doğru yere kanalize etmek, artık bunu değiştirelim bunun zamanı geldi. Bırakın bireysel rekabeti, bırakın küçük hesapları. Ülkemizin milli güvenliği, refahı, kalkınması için gücümüzü birleştirmemiz lazım. Destek bizden. Her türlü bilişimle ilgili desteği verecek araçlarımız var ama siz aranızda rekabetten vazgeçin, paylaşım, işbirliği yapın. Ben bu projeyi çalışıyorum, sen de bu projeyi çalış. Burada bir centilmenlik anlaşması yapın. Bir iş çıkacak, herkes oraya saldırıyor. Sen bunu yap, o da onu yapsın. Bunun bir de güvenlik yanı var. Her firma ile iş yapamayız, emin olmamız lazım. Bu konuda Türksat her türlü koordinasyonu yapabilir, elinde imkan var. Burayı oturun çalışın, bir esasa bağlayın. Çözemediğiniz iş varsa biz de buradayız. Her türlü desteği vereceğiz, yeter ki bu işte zaman kaybetmeyelim. Artık daha az konuşup daha çok sonuç alma zamanı" ifadelerini kullandı.