Başbakan Yıldırım ve Bahçeli bu akşam görüşecek

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bu akşam saat 20.00'de Çankaya Köşkü'nde görüşecek.
Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bu akşam saat 20.00'de Çankaya Köşkü'nde görüşecek.
Başbakan Binali Yıldırım, Soma’daki maden faciasında ölen işçilerin yakınlarına tanınan hakkın, Zonguldak’taki ailelere de tanınacağını açıkladı. Yıldırım, “Zonguldak…
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fiilen başlayan sınır ötesi operasyon için "Allah ordumuzu muvaffak etsin" dedi.
Afrin sınırında devriye gezen zırhlı askeri aracın müzik çalarından yüksek sesle, Arif Nihat Asya'nın “Fetih Marşı” duyuldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK hedefleri topçu atışlarıyla vuruldu.
Partisinin Kütahya Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Afrin operasyonu sahada fiilen başladı, devamı gelecek. Bunu Münbiç…