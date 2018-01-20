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Başbakan Yıldırım ve Bahçeli bu akşam görüşecek

Başbakan Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, bu akşam saat 20.00'de bir araya gelecek.

Başbakan Yıldırım ve Bahçeli bu akşam görüşecek

20 Ocak 2018 15:33

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bu akşam saat 20.00'de Çankaya Köşkü'nde görüşecek. 

 

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