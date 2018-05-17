Diğer
Kategoriler

Başbakan Yıldırım ve İbadi Irak seçimlerini görüştü

Başbakan Binali Yıldırım ve Irak Başbakanı Haydar İbadi’nin telefonda Irak’taki genel seçimleri görüştüğü ifade edildi.

Başbakan Yıldırım ve İbadi Irak seçimlerini görüştü

17 Mayıs 2018 18:29

Irak Başbakanı Haydar İbadi’nin Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım Iraklı mevkidaşı Haydar İbadi ile yaptığı telefon görüşmesinde ikilli ilişkilerin geliştirtmesi, bölgedeki gelişmeler, Irak genel seçimleri ve Filistin’deki durumu değerlendirdi. Irak Başbakanı Haydar İbadi’nin Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, Yıldırım’ın ramazanın gelmesi ve seçimlerin tamamlanması münasebetiyle kutlamada bulunduğu ifade edilerek, “Telefon görüşmesinde İbadi, 12 Nisan’da yapılan seçimlerin terör tehditlerine rağmen güvenli ortamda gerçekleştirilmesinin güvenlik güçlerimiz için bir başarı olduğunu söyledi” denildi.

Başbakan Yıldırım’ın, Irak’a her türlü desteği vermekte hazır olduğu belirtilen açıklamada, “Türkiye Irak’ın istikrarına önem vermektedir. İbadi’nin başbakanlık döneminde ilişkilerde ilerleme kaydedilirken, İbadi buna karşı teşekkürlerini dile getirdi” denildi.

ABD Büyükelçiliği’nin Tel Aviv'den taşınmasını kararının iki lideri tarafından kınandığı ifade edilen açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım, ABD Büyükelçiliği’nin Tel Aviv'den taşınmasını 60’tan fazla Filistinlinin ölümüne neden olduğunu vurgularken Irak Başbakanı Haydar İbadi, dünya kamuoyuna meydana okuyan tek taraflı bu kararın Kudüs gerçeğini değiştirmeyeceğini vurguladı” denildi.  

Abdulkadir Hacıoğlu
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç