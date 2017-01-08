Diğer
Kategoriler

Başbakan Yıldırım Zertek Dağı’nda

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ile Erbil-Musul cephe hattında bulunan Zertek Dağı’nı ziyaret etti.

Başbakan Yıldırım Zertek Dağında

08 Ocak 2017 16:21
Başbakan Yıldırım Zertek Dağı’nda - Tıkla İzle

Başbakan Yıldırım, resmi ziyaret düzenlediği Irak’ta temaslarına devam ediyor. Bağdat’taki temaslarını tamamlayarak Erbil’e geçen Başbakan Yıldırım, buradaki temasları kapsamında önce Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, ardından da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile görüştü. Yıldırım, Mesud Barzani ile gerçekleştirdiği basın toplantısının ardından Erbil-Musul cephe hattında bulunan Zertek Dağı’na gitti. Terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele veren Permerge güçlerinin bulunduğu cepheyi ziyaret eden Başbakan Yıldırım, incelemelerde bulunduğu Zertek Dağı’nda yetkililerden bilgi aldı. Bölgede bulunan çadır içinde operasyon ile ilgili bilgi verilen Yıldırım’a, Mesud Barzani eşlik etti.
Yıldırım’a Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın yanı sıra çok sayıda bakan da eşlik etti. 

Etiketler: zertek dağı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul -1°C

  • Ankara

    Ankara -2°C

  • İzmir

    İzmir 5°C

  • Bursa

    Bursa 1°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç