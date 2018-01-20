Başbakan Yıldırım: 'Zonguldak kömür işletmesinde vefat eden kardeşlerimize de şehitlik mertebesi veriyoruz'

AK Parti Zonguldak 6. İl Olağan Kongresi Site Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Programa Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaarslan, AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Hacı Turan ve partililer katıldı.

Zonguldak’a müjdeler veren Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Taşkömürü İşletmelerinde istihdamı artırmak için yeni bir program başlattıklarını ifade etti. Yıldırım, Soma’daki madencileri şehit sayan düzenlemenin Zonguldak’taki madenlerde ölen işçiler için de geçerli olacağı düzenlemesini yaptıklarını vurguladı.

1 milyon taşeron işçisine kadro sağladıklarını ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, şöyle devam etti:

"Türkiye Taşkömürü İşletmelerinde istihdam artırmak için yeni bir program başlatıyoruz. Daha çok çalışan demektir. Bu ocaklarda daha çok çalışan olacak. Taşkömürü Kurumu’nun kendi işletmediği alanlara yatırım yapılacak. Diğer birkaç konu daha var. Soma’daki madencileri şehit olarak düzenleme yaptık. Ve onlara bazı haklar verdik. Bu haklardan Zonguldak yararlanmamıştı. Şimdi bunu da düzeltiyoruz. Zonguldak kömür işletmesinde vefat eden kardeşlerimize de şehitlik mertebesi veriyoruz. Ve onların birer yakınlarını da kamuda işe alıyoruz. Burada Türkiye kömür işletmesinin kullanmadığı alanlar var. Birçok alan var. Metruk duruyor. Şehirde kötü bir görüntü oluşturuyor. Kullanılmayan bu alanları alacağız ve burayı ihtiyaçlara göre değerlendireceğiz. Şehri pırıl pırıl yapacağız. Çok güzel bir proje yapacağız. Manzara ortada. Hizmetler ortada. Bu hizmetler devam etsin Türkiye büyüsün diyor muyuz? O zaman Zonguldak’ta tekrar birinci parti olarak yeni rekorlara imza atacak mıyız? 2019’da Zonguldak tarihi bir oy alanına ulaşacak mı? Sizlere güveniyoruz. Zonguldak 2019’da, Zonguldaklı vatandaşlarımızın da bu şehrin anahtarını laf üstüne koyanlara değil, taş üstüne taş koyanlara hizmet edenlere verecek mi? Bunun için gece gündüz çalışmaya var mıyız? Taşeronlarla ilgili problemi de biz çözdük. 1 milyon kardeşimize iş, aş ve kadro sağladık. KİT’lerle ilgili ileri geri yalan yanlış bir sürü laflar söyleniyor. KİT’lerde çalışan arkadaşlarımız var. Bunların sorununu da hallediyoruz. Bunlara kadro tahsis edeceğiz. Öncelikli olarak yıllardan beri taşeron alt yüklenici bünyesinde çalışan arkadaşlarımız geçiş yapacaklar. Bu kadar basit. Hayırlı uğurlu olsun."

"AK Parti verdiği her sözü yerine getiren partinin adıdır"

Zonguldak’ta 5.5 milyon lira değerinde dev bir katı atık tesisi yapılacağını ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, "Zonguldak’ta 5.5 milyon lira değerinde dev bir katı arıtma tesisi yapacağız. Belediye yapmıyor biz yapalım. Belediye yapmıyor diye Zonguldak’ın işini yarım bırakacak halimiz mi var? O tesis hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün belediyelere hizmet verecek. Zonguldak’ın yılan hikayesine dönen bir hastane işi var. Bu hastane niye bu hale geldi. Bu hastanenin ihalesini alan kimdi? İşte bu CHP’lilerin siyasi hayatında iş yapmak yok. Bunların memleket için bir eser yaptığı yok. İşte ihale almış, onu da yüzüne gözüne bulaştırmış. Bunun bedelini kim ödüyor. Zonguldak ödüyor. Hem oy veriyor, hem de oyuyla rezil oluyor. Öyle bir şey olur mu değerli kardeşlerim. Ama AK Parti verdiği her sözü yerine getiren partinin adıdır. Söz veririz yaparız. Şimdi 425 yataklı hastanenin ihalesini Mart ayında tekrar yapıyoruz. Kısa sürede yapacağız. Çaycuma’da tarıma dayalı tarım ihtisas organize sanayi bölgesi kuruyoruz. 52 hektar üzerine kurulacak bu bölgede 30 tane sera işletmesi faaliyet gösterecek. Burada üniversite öğrencileri için 500 yataklı yeni bir yurt yapıyoruz. Milli İstihdam Seferberliği başlatmıştık. Kayıtlı çalışan sayısı arttı. Maden işçilerimizin 2017-2018 için yapılan sözleşmeye göre 3 bin liranın altında hiçbir işçimiz maaş almayacak. Hayırlı olsun. 3 bin liranın üzerinde maaş alanlarda artıştan yararlanacak" diye konuştu.

"Sevdamız da kömürümüz kadar karadır"

2019 yılındaki seçimleri hatırlatan Başbakan Binali Yıldırım, "Biz Zonguldaklıyız. Bizim sevdamız da kömürümüz kadar karadır. Kara elmas diyarının ak gönüllü insanları, değerli yol arkadaşlarım, AK kadınlar, AK gençler hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Bugün sizlerle birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Kongremiz hayırlı uğurlu olsun. Buradan Zonguldak’ın her bir köşesini, Tam 170 senedir maden bölgesi olan Zonguldak’ta ve o ocaklarda hayatını yitiren kardeşlerimi rahmetle anıyorum. Emeğin şehri, alın teri Zonguldak’tan madende çalışan yüzleri kömür karası ama alınları ak olan bütün kardeşlerimi sevgiyle selamlıyorum. Her gittiğimiz yerde teşkilatlarımız vatandaşlarımız büyük bir coşkuyla büyük bir heyecanla muhabbetle bizi karşılıyor. Bağrına basıyor. Recep Tayyip Erdoğan’a yüzde 53 destek verdiniz Cumhurbaşkanı seçtiniz. İnşallah 2019 seçimlerinde daha güzel bir gelecek için yeni bir tarih yazmaya hazır mıyız? 15 yıl gibi kısa bir sürede Türkiyemizi başkalarının hayal dahi edemeyeceği bir noktaya taşıdık. Şimdi soruyorum bugün dünyada büyüme rekorları kıran ülke hangi ülke? Kendi savaş uçağını, uydusunu yapan ülke hangi ülke? Savunmada yerli üretimin yüzde 65’e çıkartan ülke hangi ülke? İhracat rekorları kıran ülke hangisi? Dünyada en büyük projeleri gerçekleştiren ülke hangi ülke? Esnafın, işçinin, vatandaşın hakkını gözeten kollayan ülke hangisi? Engellisine, gencine, yaşlısına bütün vatandaşlarına sahip çıkan ülkenin adı ne? İlleri kalkındıran ülke hangi ülke? Yetmez, daha fazlasını yapacağız" ifadelerini kaydetti.

"Zonguldak’a 15 yılda 15 milyar lira yatırım yaptık"

Zonguldak’a son 15 yılda yapılan yatırımları hatırlatan Başbakan Binali Yıldırım, kente yapılacak olan projelerin müjdesini de verdi. Yıldırım, Sultan 2. Abdülhamid Han’ın müjdesi olan Filyos Projesi’nin de hayata geçtiğini hatırlatarak sözlerini şöyle tamamladı: "Daha çok çalışacağız. Çünkü yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Türkiye artık eski Türkiye değil. Zonguldak da eski Zonguldak değil. 15 yılda Zonguldak’a müjdelere ve hizmetlere geliyoruz. Türkiye’yi konuştuk. Şimdi Zonguldak’ı biraz konuşalım. 15 yılda 15 milyar lira yatırım yaptık. Hastaneler, yollar, okullar, konutlar ne yapıldığına sizler şahitsiniz. Bölünmüş yol miktarı sadece 21 kilometreydi. 80 yılda Zonguldak’a 21 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. Biz bunun üzerine 174 kilometre bölünmüş yol yapmışız. 8 adet devam eden yol projemiz var. Zonguldak-Ereğli yolu bu sene bitiyor. Ereğli-Devrek yolu da bu sene bitiyor. Bu sene ayrıca Mithatpaşa Tüneli ve Gökçebey Köprüsünü yapacağız ve tamamlayacağız. Filyos Limanı’na başladık. Tamamlandığında Türkiye’nin üçüncü büyük limanı Filyos olacak. Bu da Zonguldak’ta olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Bu limanla birlikte Zonguldak ve Karadeniz ticaretin kalbi haline geliyor. Bu aynı zamanda Filyos Limanı, cennet mekan Sultan 2. Abdülhamid’in de hayalinin gerçeğe dönüştüğü bir projedir. AK Parti hayalleri gerçeğe dönüştüren partidir. Limanın bulunduğu bölgeyi aynı zamanda endüstri bölgesi ilan ettik."

Başbakan Binali Yıldırım’a kongrede bir madenci tarafından yerin eksi 465 kotundan çıkartılan kömür hediye edildi.

Onur Altındağ - Sertaç Özdemir - Ahmet Bilal Hamzaçebi - Barış Doğan