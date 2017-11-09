Başbakan Yıldırım'dan ABD açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Beyaz Saray’da ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini söyleyen Başbakan Yıldırım, “Samimi ve dürüstçe birbirimizle sorunlarımızı konuştuk. İkili konularımızı, bölgesel konuları ele aldık. İkili konularda iki ülke arasında son zamanlarda meydana gelen ilişkilerdeki kötüleşmenin ne Türkiye ne de ABD’ye bir faydası olmadığını bizim mutlaka siyasetçiler olarak, ülkeyi yönetenler olarak daha fazla sorumluluk alarak ilişkilerimizi zedeleyen durumların gündemden çıkartılması gerektiğini ifade ettik. Bu çerçevede, Rıza Zarraf ve Mehmet Atilla davası, FETÖ elebaşının iadesi meselesi konularında düşüncelerimizi paylaştık. Burada davalarla ilgili delillerin, İran ambargosu ile ilgili delillerin elde ediliş şekli itibarıyla bunların hukuki olmadığını bu belgeleri hazırlayanların Türkiye’de yargılanmakta olduğunu, buna göre yapılacak yargılamanın sonuçta hukukun temel kurullarına aykırı olacağını söyledik. Bu konuya gereken hassasiyetin gösterilmesini kaldı ki bizim bu davalarla ilgili olarak bir ambargo ihlali kapsamında düşünmesinin doğru olmadığını söyledik” dedi.

“FETÖ konusunda somut ilerleme beklentimizi ifade ettik”

Görüşmede, terör örgütü FETÖ konusunda somut bir ilerleme sağlanması ve adım atılması beklentilerini dile getirdiğini belirten Yıldırım, “Belgeleri bilgileri her şeyi verdik. Kesin kanaatimiz darbenin arkasında FETÖ var. Dolayısıyla iadesine yönelik sürecin başlatılmasını gerektiğini düşünüyoruz dedik. En azından faaliyetlerinin kısıtlanması yönünde başlangıçta bir adım atılabilir dedik. Bu konudaki ülke olarak hassasiyetimizi en üst düzeyde olduğunu ifade ettik. Burada bir işlem yapılmamasının düşündürücü olduğunu, acaba başka nedenler mi var şeklinde soruların sorulmasına neden oluyor dedik. O da bunlara karşılık rahip davası, konsolosluklar ve NASA çalışanları konusunu gündeme getirdi” şeklinde konuştu.

“Büyük fotoğrafa odaklanmamız lazım” diyen Yıldırım, “Buradaki hukuki süreçlerin ilişkilerimizin tamiri imkansız bir noktaya getirmemesine özen göstermeliyiz. İkimizin de hedefi ilişkilerin geldiği noktadan müspet bir yöne taşımak. Bu konuda Türk tarafı da ABD tarafı da müspet düşünüyoruz. Ve her iki ülkenin cumhurbaşkanı ve başkanı arasında var olan iyi ilişkilerin uygulamalara yansıması için başkan yardımcısı ve bana sorumluklar düştüğünü konuştuk” ifadelerini kullandı.

“PKK’ya yönelik ABD’den daha fazla destek istedik”

Bölgesel konularda Irak ve Suriye’de işbirliğinin daha da sorumlu şekilde davam etmesi gerektiğini söylediğini ifade eden Başbakan Yıldırım, “PKK’ya yönelik ABD’den daha fazla destek beklediğimizi aktardım” dedi.

YPG konusunu çok açık bir şekilde konuştuklarını ve artık DEAŞ’ın gittiğini belirten Yıldırım, ABD’den YPG ortaklığı bozmalarını istediklerini söyledi. Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Pence’in Rakka ötesinde operasyonların biraz daha devam edeceği, YPG’ye verilen silahların takibini daha yakından yapacakları şeklindeki sözlerini gazetecilere aktardı. Başbakan Yıldırım, “Kuzey Irak referandumun yapılmaması konusunda ciddi bir irade koydunuz, sağduyulu davrandınız insanları cezalandırmadınız diye bize teşekkür etti. Şimdi de artık Merkezi Irak Hükümetine daha fazla destek vermenizi bekliyoruz. Hem de kuzey Irak bölgesel yönetimi hem de merkezi hükümetle sağlayabilmesi için sizin de desteğinize ihtiyaç var dedim. Biz çalışmalar yapıyoruz sayın İbadi ile görüştük dedik” diye konuştu.

“DEAŞ’la mücadelede kararlılıkla birlikte hareket edeceğiz daha fazla işbirliği yapacağız” ifadelerini kullanan Yıldırım, “Suriye’de etkin olun işbirliğini ve Cenevre sürecini aktif hale getirelim. Astana inisiyatifinin Cenevre’nin alternatifi olmadığın bu ateşi durdurmak açısından bir formül geliştirmemiz gerektiğini anlattım” dedi.

ZARRAB VE AMBARGO DAVASI

Rıza Zarrab, FETÖ'nün iadesi ve bu çerçevedeki konular hakkında düşüncelerimizi paylaştık.

İran'a ambargo davalarıyla ilgili delillerin elde ediliş şeklinin hukuki olmadığını, bunları hazırlayanların Türkiye'de yargılandığını, bu şeklide bir yargılamanın sonuçlarının hukukun temel kurallarına aykırı olacağı söyledik.

"TÜRKİYE'YE DAVET ETTİK"

İsrail'e ziyarete gidecekmiş. Biz de Türkiye'ye davet ettik.

Kızı İstanbul’da bir sene okumuş. Annesi gelmiş ama İstanbul hatıralarını dinlemiş.

Ankaraya gelmiş İstanbul’a gelmemiş.

TELEFONLARIMIZ BİRBİRİMİZE AÇIK OLACAK

Pence ile diyaloğun devamı kararı aldıklarını vurgulayan Yıldırım, "Sonsuz olarak sürekli karşılıklı diyaloğun devam etmesi ve sorunlara anlık müdahalelerle ihtiyaç duyulduğunda 24 saat görüşmek üzere anlaştık. Telefonlarımız birbirimize açık olacak." dedi.