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Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye: Kafaları karışık

Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanlığı İl Emniyet Müdürleri Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, sınırda 'terör ordusu'na izin verilmeyeceğini belirtti. Yıldırım, "Müttefikimiz olan ABD'nin Suriye'deki uygulamaları ne yazık ki müttefiklik hukukuna terstir, aykırıdır. ABD bölgenin geleceği konusundaki kafa karışıklığını ortadan kaldırmalıdır" dedi.

Başbakan Yıldırımdan ABDye: Kafaları karışık

18 Ocak 2018 11:09
Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye: Kafaları karışık - Tıkla İzle

Başbakan Yıldırım’ın sözlerinin satır başları şöyle:

Türkiye'nin geçmişinde devletin silahını, devletin üniformasını kendi emellerine alet etmeye çalışanlar oldu. Bu terör güruhları, şer odaklarını asla hatırımızdan çıkarmayalım. Geçmişteki bu ihanetlerden ders almak, işimizi hakkı ile yapmamızı sağlayacak. FETÖ dolayısıyla emniyet teşkilatımızın yaşadığı kayıpların bir güvenlik zafiyetine yol açmaması son derece önemlidir.

15 Temmuz ülkemiz için, milletimiz için, demokrasimiz için bir dönüm noktası olmuştur. O gece, özel kuvvetlerden bütün emniyet görevlilerimiz ve emniyet teşkilatımızın vatansever evlatları büyük bir kahramanlık göstermiştir. Polis üniforması içerisindeki bu terör örgütlerine karşı zor ama bir o kadar da önemli bir mücadeleyi başarı ile yerine getirdiniz. Şehitlerimiz gazilerimiz oldu. Terörle mücadele daire başkanımız Turgut Aslan o gazilerden bir tanesi. Kahramanca mücadele sırasında gazi oldu. Turgut Aslan başkan gittikçe iyi oluyor. Bugün onu aramızda görmekten memnuniyet duyuyorum.

Uyuşturucu ile çok daha amansız bir mücadele sürecini başlatmak gerek. Bu yolda Allah yardımcımız olsun ve sizleri haktan hukuktan ayırmasın. Etrafımızda yaşanan olayları, gelişmeleri dikkatle izliyoruz. Sizler de takip ediyorsunuz. 15 senedir en büyük mücadeleyi teröre karşı veriyoruz. İçişleri Bakanlığımız ve teşkilatı olarak bu konuda ortaya koyduğumuz çok büyük mücadele neticesinde bu aşağı yukarı gerçekleşti. Henüz içimiz bitmiş değil. Su uyur düşman uyumaz. Gece gündüz, yaz kış demeden mutlaka ve mutlaka taarruz esastır.

'MÜTTEFİKLİK HUKUKUNA AYKIRIDIR'

NATO'da müttefikimiz olan ABD'nin Suriye'deki uygulamaları ne yazık ki müttefiklik hukukuna terstir, aykırıdır. ABD bölgenin geleceği konusundaki kafa karışıklığını ortadan kaldırmalıdır. 3 gün içinde birbirini tekzip eden bir sürü açıklama geliyor ABD yetkililerinden. Bir gün sınırda güvenlik ordusu kuruluyor deniyor, bir gün DEAŞ'ı temizledikten sonra bölgede asayişi sağlamak üzere yerel unsurlardan bir birim oluşturuyoruz gibi açıklamalar geliyor. Bunlar kafa karıştıran açıklamalar. Türkiye'nin tavrı açık ve nettir. Hudutlarımızın hemen yanında bir terör ordusu oluşturulmasına izin vermemiz mümkün değildir. Vatandaşlarımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tedbir alan her türlü tedbir hiç ama hiç rehavete kapılmadan hemen alınacaktır.

 

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