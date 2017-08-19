Başbakan Yıldırım'dan Alman siyasetçilere eleştiri

Başbakan Binali Yıldırım, Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı, Kayacık Lojistik Merkezi temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Konya’yı marka şehir haline getireceklerini söyledi. AK Parti iktidarında Türkiye’nin çehresini değiştiren çok büyük projelere imza atıldığını kaydeden Yıldırım, verdikleri vaatlerin sırasıyla gerçekleştiğini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Başbakan Yıldırım, “Ana muhalefet partisinin başındaki zat kendi ülkesini yabancı ülkelerin gazetelerine dergilerine şikayet ediyor. Ne diyor; ‘Türkiye’de can güvenliği yok, mal güvenliği yok, aman gelmeyin’. Ülkesini yabancılara kötülüyor. Ama Kılıçdaroğlu’na rağmen Türkiye’de turizm büyümeye devam ediyor. Misafirlerimiz gelmeye devam ediyor. Milletin demokrasi aşkını istismar ederek sağı solu yakanlara cici çocuk muamelesi yapanlar Türkiye’nin geleceğinde hiçbir katkısı olmaz. Türkiye ekonomisi kötü gidiyor dedikodularıyla istikrarımızı, geleceğimizi hedef alanlar avcunu yalayacak. Bu muhalefet cephesi baktı ki, işler istedikleri gibi gitmiyor ne yaptı bir adalet yürüyüşü yaptı. Bu yürüyüşü yaparken sağ kolunda PKK’yı destekleyen partinin temsilcileri, sol kolunda 15 Temmuz darbe destekçileriyle kol kola yürüdüler. Bu yürüyüş adalet yürüyüşü değil bir gaflet yürüyüşüdür. Eğer yürümek istiyorsan milletle beraber yürüyeceksin, milletin yürüdüğü istikamette yürüyeceksin, terör örgütleriyle FETÖ’cülerle adaleti bulamazsın, milletin sevgisini kazanamazsın” dedi.

“CHP-HDP ortaklık arayışı içine girdi”

Kandil’deki PKK yöneticilerinin CHP ile HDP’nin 2019 seçimleri için biraraya gelmesi talimatını verdiğini dile getiren Başbakan Yıldırım şöyle konuştu:

“Şimdi Kandil’deki PKK yöneticileri diyor ki, ‘Aman CHP ile HDP bir araya gelsin 2019 yılındaki seçimleri AK Parti kazanmasın. Şimdi yeni bir ortaklık arayışı içine girdiler. Bugüne ne kadar bu millet darbecilere bölücülere bu milletin kardeşliğini bozanlara tokat gibi cevapları seçimlerde verdi bir daha da verir ondan sonrada verir ebediyen de verir. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Bu illet kendisine açılan ne kadar cephe varsa hepsini şimdiye kadar perişan etti. Allah’ın izniyle sizden aldığımız güçle bu terörün üstesinden geleceğiz. Terör adeta bir mikrop gibi dünyanın başına bela oluyor. Son 2 yılda sadece Avrupa’da 20 den fazla terör olayı meydana geldi. Bu konuda Türkiye yıllardan beri bütün dünyaya bir çağrıda bulunuyor. Diyoruz ki, bakın terörün iyisi kötüsü olmaz, terör insanlığın başının belasıdır. Onun için gelin bir olalım beraber olalım teröre karşı birlikte mücadele edelim. Biz böyle derken kulaklarını kapadılar ama artık şu anlaşıldı ki, terör her yerde olur. İstanbul, Konya ne kadar güvenliyse Londra’da ancak o kadar güvenlidir.”

Alman siyasetçilere eleştiri

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye - Almanya ilişkilerine de değinerek Alman siyasetçilere iki ülke dostluğunu zedeleyici açıklamalardan uzak durmalarını tavsiye etti. Başbakan Yıldırım şöyle konuştu:

“Almanya bugünlerde seçime hazırlanıyor ya, işi gücü Türkiye. Yatıyorlar kalkıyorlar Türkiye. Türkiye olmazsa işleri rast gitmiyor. Şimdi Almanya Türkiye hakkında ne diyor, ‘Türkiye bizim egemenlik hakkımıza müdahale ediyor. Neymiş, Cumhurbaşkanımız Almanya’da seçimlerle ilgili oradaki vatandaşlarımıza tavsiyelerde bulunuyor. Peki kardeşim adama sormazlar mı PKK’lıları FETÖ’cüleri bağrınıza basarsanız Türkiye’nin düşmanlarına kucak açarsanız Türkiye’den ne bekleyeceksiniz, aferin mi diyecek Türkiye. Türkiye’ye laf söylerken kendi söylediğiniz lafların nereye gideceğini de hesap edeceksiniz. Ne diyor Dışişleri Bakanı, ne diyor Sayın Merkel; ‘Biz şimdi artık hükümetle değil AK Parti ile değil referandumda yüzde 51.6 alan sonuçla değil, hayır verenlerle ilgileneceğiz onlarla ortaklık yapacağız.’ Bunu söylerken bu lafın nereye gittiğinin farkında değil. Türkiye’nin iç işlerine karıştığının farkında değil. Biz laf edince de niye böyle oluyor, kusura bakmayın. Almanya Başbakanı diğer Avrupa ülkelerinin iradelerini ve egemenlik haklarını maalesef hiçe sayıyor. Diyor ki, Ey Avrupa Birliği (AB), Türkiye, Gümrük Birliğini genişletmesin buna izin vermeyin. Ey Almanya sen 27 birlik ülkesine talimatlı veriyorsun. Bu birliğin patronu sen misin, patronusun da biz bunu bilmiyor muyuz? Açıklayın da herkeste bilsin bu AB’nin ne olduğunu. Bu konuda iki ülkenin tarihsel dostluğuna ve birlikteliğine zarar verecek hal ve hareketlerden artık vazgeçin. Türkiye bugün bölgede küresel ölçekte çok önemli görevler üstleniyor. Avrupa’nın güvenliği Türkiye’den geçiyor. Türkiye bölgedeki istikrarsızlıklara, göç akımlarına karşı gereken her türlü tedbiri alıyor. Herkes şunu bilsin hiç kimse Türkiye’ye parmak sallayamaz ancak parmakla gösterebilir parmakla işaret edeceği bir ülkedir. Türkiye AB özelinde üzerine düşeni yaparken aynı özeni nezaketini AB’den görmedi maalesef."

"Oy kullanacak Türkler bu hususa dikkat etsin"

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'da oy kullanacak Türklerin yaşananları dikkate almasını isteyerek, "Buradan dostlarımıza bir tavsiyem var. Türkiye büyük ve güçlü bir ülkedir. Lütfen Türkiye’yi iç siyasetine, seçimlerinize malzeme yapmayın. Bir aylık bir süre için uzun yıllara dayanan dostluk bağlarımızı zedelemeyin. Almanya’da yaşayan ve bu seçimlerde oy kullanacak soydaşlarımızın kardeşlerimizin bu hususu dikkate alması Türkiye Almanya dostluğunu göz önüne alarak karar vermesini temenni ediyorum” dedi.

"Gecemizi gündüzümüze katıyoruz"

Törende Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Konya yatırımları hakkında bilgi verdi. Bakan Arslan, “Gecemizi gündüzümüze kattığımızdan hiç şüpheniz olmasın. Lojistik merkezleri sadece Konya’da yapılmakla değil Türkiye’nin her yerinde yapılmakla birbirini destekliyor olacak. Karaman’ın lojistik merkezinin de 3 Ekim’de tekliflerini alacağız, ihale sürecini başlattık. Kayseri-Aksaray-Konya-Antalya hızlı tren projesi bu şehirleri birbirine bağlamak için proje çalışmamızı yürütüyoruz. Bunu da bir an önce bitirip ülkemizin hizmetine sunacağız” diye konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu’nun da konuştuğu törende, Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ile bölge milletvekilleri hep birlikte butona basarak, YHT istasyonu ve Kayacık Lojistik Merkezi ile uzaktan bağlantı kurularak Konya YHT Garının temeli atıldı.

Başbakan nikah törenine katıldı

Başbakan Yıldırım ve beraberindeki Bakanlar temel atma töreni öncesi AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu’nun oğlu Muhittin Babaoğlu ile Gözde İnan’ın nikah törenine katıldı. Basına kapalı gerçekleşen törende Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek genç çiftin nikahını kıyarken Başbakan Yıldırım evlilik cüzdanını çifte verdi.

H.İbrahim Parlak

