Başbakan Yıldırım, grup toplantısında yaptığı konuşmada 20 bin 127 öğretmen adayı içinde önemli bir müjde verdi. Yıldırım, "Öğretmen adaylarına müjdemiz var. 20 bin 127 öğretmenin atamasını Mart ayında yapmaya karar verdik. Mart ayında işlemler başlıyor" açıklamasında bulundu.

Viranşehir’deki alçak saldırı

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, PKK terör örgütünün 3 gün önce Şanlıurfa Viranşehir’de alçakça bir saldırı gerçekleştirdiğini hatırlatarak, şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dilediğini ifade etti. El Bab şehitlerine de Allah’tan rahmet dileyen Yıldırım, yaralılara şifa dilediğini söyledi.

Bu sırada ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları yükseldi. Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Canilikte hiçbir sınır tanımayan saldırılara yenisini eklemiştir. Bu olay hepimizi derinden üzmüştür. Saldırıya uğrayan lojman sakinlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu terör saldırısı sadece yargı görevi yapanlara değil, kardeşliğimize yapılmıştır. Geçtiğimiz hafta kardeş ülke Pakistan’da yaşanan terör saldırısı da çok vahim bir durumdur.

DEAŞ terör örgütünün üstlendiği bu saldırıda 70’ten fazla masu insan hayatını kaybetmiştir. DEAŞ terör örgütü bölge ülkeler için ne kadar büyük tehditse, Asya, Amerika için de aynı şekilde tehdittir. Bütün terör örgütlerinin hedefi insandır. Bugün bizim kapımızı çalan tehdit unutulmasın ki yarın bunların sırtını sıvazlayanların da kapısını zorlayacaktır. Son dönemde bazı ülkelerde terörü ve şiddeti destekleyen ırkçı ve ayrımcı söylemler yükseliyor.

İsrail Meclisi

İsrail meclisinin ezan kısıtlaması, Avrupa’da yükselen İslam karşıtı söylemler çok ama çok tehlikeli söylemlerdir. Bu söylemlerin hepsi evrensel insani değerleri bir yok etmektedir. Terör örgütlerini beslemektedir. Buradan bütün ülkelere çağrıda bulunuyorum, yaşayacağımız bir başka dünya yok, bindiğimiz dalı kesmeyelim. Bu ırkçılık ayrımcılık hastalığına kapılmadan dünya için elimizi biraz daha taşın altına koyalım.”

“Parolamız belli, durmak yok yola devam” diyen Yıldırım, hafta içinde Malta’ya yaptığı ziyareti hatırlattı. Konuşmasının partililerce sürekli sloganlarla bölünmesi üzerine Yıldırım, “Yorulunca bana haber verin” dedi. Bu ifadeler salonda gülüşmelere neden oldu. Yıldırım, Almanya’da gurbetçilerle biraraya geldiğini hatırlatarak, “Gurbetteki kardeşlerimizin gözünde hasret dolu memleket sevdalısı gözlerini gördük, çok duygulandık.

Bu vesileyle size gurbetteki vatandaşlarımızın selamlarını getirdik” şeklinde konuştu.

Almanya’da 10 binin üzerinde Türkiye sevdalısının, binlerce demokrasi gönüllüsünün tek yürek olduğunu ve ‘evet’ dediğini belirten Yıldırım, “Almanya söz verdi, sandıklara ilk giden bizler olacağız dedi. İlk evet mührünü de biz vuracağız, demokrasiye Türkiye’nin aydınlık yarınlarına karar vereceğiz dediler” şeklinde konuştu.

Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bütün engelleri aşacağız. Birbirimizle kenetleneceğiz. Uğradığımız her durakta sizlerin 15 Temmuz’da yazdığı milli irade destanı konuşuluyor Avrupa’da. Şimdi bu destanı taçlandırma vakti geliyor. Milli iradeyi darbeci teröristler karşısında aslanlar gibi müdafaa ettik. Artık sandığa gideceğiz, milli iradeyi daha da etkin kılacağız. Etkili temsil için, evet. 15 Temmuz’da 248 şehidimizin kanına giren hain, darbeci teröristler bir daha cesaret bulmasın diye, evet. Siz bakmayın, ‘hayır türküsüyle’ milletin içini karartan bu felaket tellallarına. Ne diyor bu tellallar, ‘Efendim, ülke bölünecek’. Yahu bu referanduma ‘evet’ deyince ülke bölünecek olsa, önce Kandil koşa koşa evet der. Onların amacı Türkiye’yi bölmek değil mi zaten?”

“2017 yılı, istihdamda seferberlik yılı olacak”

Yıldırım, 2017 yılının istihdamda seferberlik yılı olacağına dikkat çekerek, hükümet olarak bunu desteklediklerini ifade etti. Yapılan teşviklere işaret eden Yıldırım, ilk andan itibaren alışverişte ciddi bir bereketin olduğunu söyledi.

20 bin 127 öğretmen...

Yıldırım, 20 bin 127 öğretmenin atamasının yapılmaya karar verilidiğini anlatarak, Mart ayında işleme başlanacağını dile getirdi.

Bakanlar Kurulu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirildiğini hatırlatan Yıldırım, Mümbiç ve Rakka konusunun da masada olduğunu ifade etti. Yıldırım, “Şu bilinsin ki, Türkiye’nin etrafının terör örgütlerinin egemenlik alanı olarak parsellemelerine izin vermeyeceğiz. Terör örgütünün adı ne olursa olsun, ister dayı ister yeğen, ister kuzen ister kardeş olsun. Bunların topunu bu ülkeye tehdit olmayacak şekilde kökünü kazıyacağız.

Terör örgütleri arasında yarım yapanların şunu iyi bilmesi lazım, bizim için PKK eşit, YPG, PYD, DEAŞ eşit FETÖ. Hepsi terör batağına batmış katiller sürüsüdür. Türkiye’nin ulusal güvenliği ve çıkarları için bunların hepsiyle amansız mücadelemiz sürecek. Bab’ta şehrin tamamı kontrol altına alndı, şimdi temizlik harekatı yapılıyor. Bu yüzden şehirde güvenliğin tamamını sağlanması biraz zaman alacak” dedi.

Yıldırım, “FETÖ ele başına gelince, ABD’li yetkililerle iade konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni yönetimin bu konuda daha anlayışlı ve duyarlı olacağını görüyoruz. Şartlar ne olursa olsun, FETÖ gelecek hesap verecek. Bölücü terör örgütleri tamamen yok oluncaya kadar bu mücadele sürecek” diye konuştu.

Anadolu’nun her yerine gideceklerini belirten Yıldırım, “Oyunları bozacağız. Hesabı kitabı iyi yapıyoruz. Yatırımlara zerre kadar ara vermiyoruz, yavaşlatmıyoruz.

Dünyaya ilham verecek projeler ve hizmetlerle ülkemizin potansiyelini en doğru yolda kullanıyoruz. Ama birleri çıkıp hayır diyor. Hayırcılara nereden başlayıp nereye vardıklarını görelim. Hayır demeyi adet edinenler, Marmaray'a, Yavuz Sultan Selim, 3. Havalimanı, Avrasya Tüneli, Çanakkale Köprüsü, bölünmüş yollara hayır dedi mi? Türkiye’nin istikrarlı şeklide gelişmesini bağlayacak ne varsa hayır dediler” ifadelerini kullandı.

CHP’nin referandum kampanyasını eleştirdi

CHP’nin referandum kampanyasını eleştiren Yıldırım, “Buradan açık bir şekilde Sayın Kılıçdaroğlu sana sesleniyorum, Kılıçdaroğlu halk oylaması için bir ilham peşinde. Nerede bulmuş ilhamı? Şili’de. Adamlar bir film yapmış, CHP de ondan medet ummuş. Tamam anladık, uzun yıllar halka güvenmediniz, seçkin takıldınız ama hani değişiyordunuz. Hani artık halkı esas alacaktınız? Şili’ye kadar uzanacağınıza, Şile’ye gitseydiniz.Gidip de bir kahvehanede otursaydınız, orada sizi öğretirlerdi. Şili’ye boşu boşuna gittiniz. Kafa bu ülkeye yabancı. Bu halkın aklına, irfanına, idrağına güvenmiyor.Sayın Kılıçdaroğlu senin bu derdin bu kafayla derman bulamaz, nereye gidersen git” ifadelerini kullandı.

Enise Vural

