Başbakan Yıldırım'dan birlik ve beraberlik çağrısı

Malatya Ak Parti 6. Olağan İl Kongresi’ne katılmak üzere kente gelen Başbakan Binali Yıldırım, Malatya’da coşkuyla karşılandı. Kongre öncesi parti otobüsünden halka seslenen Başkan Bakan Binali Yıldırım’ı binlerce kişi Türk bayrakları ile karşıladı. Kongre öncesi salon dışında bulunan binlerce malatyalılara seslenen Başbakan binali Yıldırım coşkulu kalabalığa teşekkür ederek konuşmasına başladı. Yıldırım, "Bugün il kongremiz yapıyoruz sizlerde bizim heyecanımızı aşkımıza milletimizin hayallerine gösterdiğiniz sevgi için heyecan için salona sığmadınız. Meydanları doldurdunuz miting havasında bir kongre gerçekleştiriyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Değerli kardeşlerim Malatya bu kutlu yolculuğa çıkarken bizimle beraber oldunuz. 2002’de yüzde 50 ile desteklediğimiz 2015’te yüzde 70’e yaklaştınız. Çünkü siz Malatyalısınız. Bugün Malatya’da bir bayram havası var bugün Malatya’da şenlik var. Bugün Malatya’da kongremiz var. Bayramımız var. Bayramınız mübarek olsun. Şimdi içeri geçeceğiz milletvekillerimizle bakanlarımızla inşallah kongremizi, Malatya’ya Türkiye’ye yaraşır bir şekilde gerçekleştireceğiz. Başka partilere bırakın il kongreleri büyük kongreleri bile bu coşkunun yarısı bile mümkün değil. İşte Malatya farkı bu maşallah. Biz de sizleri seviyoruz, sizler bizim başımızın tacı, bu davanın gerçek kahramanlarısınız hepinizle gurur duyuyoruz. Bizler Malatya ile sizlerle gurur duyuyoruz. Yüce Türk milleti ile gurur duyuyoruz. 15 Temmuz kahramanları Malatya’nın yiğit insanlarıyla gurur duyuyoruz. Bereketli Malatya toprakları ,kayısının başkenti Malatya ile gurur duyuyoruz" dedi.

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nı da hatırlatan Başbakan Yıldırım, birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, "Allah bu birliğinizi beraberliğinizi bu kardeşliğinizi daim eylesin. Milletimiz için, memleketimiz için her türlü hileyi kumpası kuranlara da Allah fırsat vermesin. İşte askerlerimiz Mehmetlerimiz kahramanlarımız Türkiye için ay yıldızlı bayrağımız için aferin de destan yazıyorlar Fırat kalkana bölgesinde destan yazıyorlar, doğuda güneydoğuda terör neredeyse kökünü kazımak için gece gündüz çalışıyorlar. Allah yar ve yardımcısı olsun. Bütün şehitlerimize, bu bayrak için şehadet şerbeti içen kardeşlerimize Allah’tan rahmet , gazilerimize huzurlu ömürler diliyoruz. Yarınımız, bugünden daha iyi olacak. İyi yolda güzel günleri hep beraber yaşayacağız" dedi.

Malatyaspor forması hediye edildi

Binali Yıldırım'a 24 sırt numaralı ve Binali Yıldırım yazılı sarı kırmızılı forma hediye edildi. Yıldırım ise Pazar günü sahasında Karabükspor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor'a başarı diledi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın Malatya ziyaretine Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkçi, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Malatya milletvekilleri eşlik etti.

Yıldırım, konuşmasının ardından kongrenin yapıldığı salona doğru hareket etti