Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde 'Gençdes 2017 Projesi" çerçevesinde gerçekleştirilen lansman toplantısında projenin detaylarına ilişkin bilgi verdi. Yıldırım, gençlere en büyük desteğin gençlerin siyasete girmesi olduğunu belirterek, "Seçme hakkını AK Parti olarak 18 yaşa indirdik, seçmeye gelince buyurun seçin, seçilmeye gelince sen daha gençsin biraz daha bekle, 25 yaşına el ondan sonra seçilirsin. Öyle iş olmaz. 'Seçen seçilir' dedik ve kararı verdik. Bu anayasa değişikliğiyle 18 yaşına giren her kız erkek bütün gençler siyasete girecek. Hem seçecek hem seçilecek. Memleketin kaderi üzerinde söz sahibi olacak. En büyük destek bu. Tabii bu destek Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Bey’in desteklerinin olmayacağı anlamına gelmiyor. Hocam, kültür ve sanatla uğraş, dünya işleriyle uğraşma. Kültür sanat, maneviyat, ruh. Açık konuşayım ben mühendisim, rakamlarla, projelerle uğraşırım, köprü, tüneldi, yoldu. Bu da bi iş. Amelelik yapan da lazım ama sanat da lazım. Sanat ruha hitap ediyor. Onun için sanat, kültür alanında şiir bilim, teknoloji alanında fikirleri olan, yenilikçi fikirleri olan gençlere fırsat sağlayalım. Bu sene 54 milyon para ayırmışız, az para değil. Geçen sene 8 milyon ayrılmış, daha az genç bundan istifade etmiş. Her bir gence bin lira versen, 54 bin gencimiz bundan yararlanacak. Ne yapacak? Etkinlik düzenleyecek, kitap basacak, tiyatro kulübü kuracak. Memleketimizin kültür zenginliğin tanıtılmasına katkı sağlayacak. Gençler geleceğimiz. Bugün nüfusumuzun yüzde 100’ü gençlerden olmayacak ama yarın yüzde 100’ü gençlerden olacak. Dolayısıyla şimdiden bizim gençlerimize hakkı olan yatırımı yapmamız lazım. Bizim yoksullukla, imkansızlıklarla gençliğimiz geçti. İstiyoruz ki bütün gençlerimize her türlü kaynağı ayıralım" ifadelerini kullandı.

İnsana yapılan yatırımın nesilden nesile devam edecek bir ömrü olduğunu anlatan Yıldırım, gelişmenin de kalkınmanın da temelinde eğitim, kültür ve sanatın olduğunu ifade etti. Kendisi için hazırlanan konuşma metnine işaret eden Yıldırım, "Hocam burada epey edebi yazılar var isterseniz şimdi resmi konuşmaya geçelim. Siz iletişimciydiniz, siz bilirsiniz, bunları okumayınca mutsuz oluyorlar. Gece yarılarına kadar hazırlıyoruz, işte çıkıyor Başbakan kafasına göre konuşuyor, bu da iyi olmuyor. Söyleyeceklerimi söyledim, şimdi bakalım kartlarda ne var? Gençlerimizin hayalleri adına, umutları adına heyecan verici bir gündeyiz. Bugün hep beraber vatandaşlarımıza Gençdes Projesi'nin hayata geçirilmesi yolunda önemli bir adım atıyoruz .Bu proje çerçevesinde gerçekleştirilecek eserler, Türkiye’ye yeni ufuklar kazandıracak. Hepimize yol gösterecek neticeler ortaya çıkacak" diye konuştu.

"Zaman zaman keşke bu imkanlar bizim gençliğimizde de olsaydı diye düşünmeden edemiyoruz" diyen Yıldırım, "İdealleri, hayalleri olan genç insanların geçmişte nasıl büyük engellerle karşılaştığını birebir yaşadık. Yoksulluklar, imkansızlıklar nedeniyle umudunu kaybeden pek çok insan oldu. Belki bu yüzden Türkiye, nice fikir adamlarını, sanatçılarını, düşünürlerini daha yolun başında kaybetti. Onların ne bir elinden tutan oldu ne de kendilerine imkan sağlayan. İşte bu yönüyle çok müstesna gördüğüm bu projeyi çıkış noktası olarak görüyorum" dedi.

Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti:

"Türkiye’nin gençleri umutlarını yaşatsın, hayallerini gerçeğe dönüştürsün istiyoruz. Zengin dünyalarıyla bize yeni açılımlar getirsin. Bu ülkenin gençleri, taptaze hissiyatları ülkemize heyecan katsınlar istiyoruz. Bütün bu beklentilerimizi dile getirirken bile inanın büyük bir heyecan duyuyorum. Gençlerimizin ve yüreklerinin kıpır kıpır ettiğine eminim. Gençdes Projesi bizim adeta üzerine titrediğimiz bir proje. Bu projeden beklentimiz büyük. Bu proje vesilesiyle gençlerimizin kültüre, sanata ilgisi ve katılımı çok daha artacak. Gençlerimiz, çeşitli imkansızlıklar sebebiyle gerçekleştiremedikleri pek çok düşünceyi hayata geçirecek. Gerçekleştirilen bir projesi olmayan gençlerimiz de düşünmeye, hayal kurmaya başlayacaklar. Biz, hükümet olarak onların her zaman yanında olacağız. Her zaman destek vereceğiz."

"Biz eski günlerin özlemini torunlarımızla gidermiş oluyoruz"

Bu projeyle Türkiye'nin geleceğine damga vuracak büyük kültür adamları, kadınların ortaya çıkacağını anlatan Yıldırım, sinema, tiyatro, müzik dersleri ve nice zengin sanat ürünleri ortaya çıkacağını söyledi. Yıldırım, "Ben çocukken karnemi aldığımda babam karneye bakardı, diğer notları bırakır spor, resim, müzik bunları yüksek görünce 'Ne kadar lüzumsuz işlerle uğraşıyorsun oğlum, şu matematiğe fiziğe'. Müzikle, resimle, topla niye vakit geçiriyorsun biraz daha fizik çalış, matematik çalış, öbürlerine kafa yor diye terslenirdi bana. Niye? O köyde doğmuş, köyde büyümüş. Ömrünü fiziki çalışma ile geçirmiş. İşin, zihinsel ve sanatsal tarafına vakit ayıracak imkanı olmamış. Onun için hayat doğmak, çalışmak çalışmak, ondan sonra da darı dünyadan göç etmek. Ama şimdi önümüzde çok güzel günler var. Benim torun var çok güzel piyano çalıyor, ne kadar güzel bir şey. Biz mesela hep hayal ettik bir enstrüman çalabilsek diye, çalamadık. Bunları gördükçe biz eski günlerin özlemini torunlarımızla gidermiş oluyoruz" şeklinde konuştu.

Programda bulunan bakanların isimlerini söyleyen Yıldırım'ın "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya, eksiksiz söyledim değil mi?" ifadesi salonda gülüşmelere neden oldu. Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eskiden kütüphaneye gideceksiniz, giderken çıkarkan bir merasim. Büyük bir mesele. Hocam bir ödev vermişti. Sömestr tatilinde şu ödevi yap dedi bana, Alpullu Şeker Fabrikası'nın tarihi, kuruluşu falan. Biliyorsunuz, Türkiye'nin en önce kurulan Atatürk dönemindeki şeker fabrikası. Gittik kütüphaneleri ara tara bir şey yok. Nerede bu dedik, gittim Kırklareli'ye. Fabrikaya gittim, yalan yanlış oradakilerin anlattıklarıyla ödevi hazırladım. Şimdi böyle mi? Şimdi hemen cep telefonu, bilgisayar anan kim baban kim? Sülalesini, bütün detaylarını öğreniyoruz. Dakikasında her türlü bilgi elinin altında. Bunu kim yaptı arkadaşlar? Bu iktidar, AK Parti iktidarı yaptı. Bilgi toplumunda, internet kullanımında dünya ortalamasının üzerine çıkıyor" şeklinde konuştu.

"Teröristler ne halt ettiklerini görsünler"

2006 yılında Hakkari'ye yaptığı ziyarete değinen Yıldırım, "Sokağa çıkmıyor insanlar, sokakta çocuklardan başka kimse yok. Bizim etrafımızda da böyle 40-50 tane güvenlikçi, güya dolaşacağız. Gittik, çocuklar etrafımızı sardı. Bizimle fotoğraf çektiriyor hepsi. Ayrılıp geleceğiz. Pekii dedim çocuklar, fotoğrafları çektirdik. Ne yapacağız? Şimdi nasıl siz bunları edineceksiniz? Koley bakanım dedi, nasıl koley? E-mailimiz var, e-maile gönder dedi. Hakkari 2006, bu teröristler ne halt ettiklerini görsünler. Bu gençliği zehirleyemezsiniz, geleceğini karartamazsınız. Çünkü dünyayı avucunun içine almış bir gençlikten bahsediyoruz. Bugün onların imkansızlarını istismar edebilirsiniz ama yarın onlar bu ülkenin en vatansever evladı olarak karşınıza çıkacak. Bayrağı, milletiyle bir ve bütün olarak sizlere meydan okuyacak" ifadelerini kullandı.

"Milletimizin de anayasa değişikliğine vereceği onayla 18 yaşını dolduran gençlerimiz de artık siyasetin içinde olacak" diyen Yıldırım, "Bu faslı anlattım. Bugüne kadar gençler seçilsin ama seçilmesin dediler. Gençlerimiz bugüne kadar sandığa gidip oy verdiler ama ülkelerine hizmet vermek için aday olamadılar. Yeni anayasa değişikliği ile seçilme yaşı 18'e düşürüldü. Ben anlamıyorum CHP niye karşı çıkıyor? Gençlerin CHP'ye bir zararı mı var? CHP'nin kafası yaşlanmış. CHP, dünde kalmayı tercih ediyor. Dün dünde kaldı cancağazım. Bugün yeni bir gün, yeni şeyler söylemek lazım. AK Parti yeni şeyler söyleyen, yeni şeyler yapan bir iktidar. Bu anayasa değişikliğini çok abartıyorlar. Rejim değişiyor, kıyamet kopuyor, memleket elden gidiyor. Kim söylüyor? HDP. Ayağını kaldırıyor, CHP onun yerine basıyor. Biri ayağını kaldırıyor, biri aynı yere basıyor. Mecliste de bunu yaptılar. Belli ki sokakta da kol kola 'hayırcılar korosuna' katılacaklar. Pekii, ey CHP, Atatürk'ün partisi milli şef İnönü'nün partisi ne hallere düştün? Ülkeyi bölenlerle kol kola girmek yakışır mı Atatürk'ün partisine? Millet her şeyi görüyor. Bu değişikliğin sebebi CHP'dir. 2007'de millet iradesine karşı durdu, Cumhurbaşkanını seçtirmedi, icatlar ortaya koydu, millet sen seçtirmiyorsun ben seçiyorum dedi. Şimdi yaptığımız iş, orada yarım kalan işi tamamlamak" şeklinde konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ise, 2023 hedefleri için en büyük kaynağın 'genç ve dinamik nüfus' olduğunu belirterek, “Bugün kültür ve sanat alanında önemli bir projeyi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 2016 yılında gençlerimizin kültürel ve sanatsal faaliyetini artırmak için Gençdes Projesi'ni başlattık, 91 başvuru yapıldı. 8 milyon 300 bin lira destek verilmesi kararlaştırıldı” dedi.

Bakan Avcı, 53 milyon 600 bin lira ödenekle bu projenin 2017 yılında devam edeceğini ifade etti.

Gençdes Projesi'nin kapsamı ve başvuru koşulları

Proje, gençlerin kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımını artırmayı amaçlayan, sanatın çeşitli dallarında üretecekleri eser ve projeler ile gençlere ve çocuklara yönelik üretilecek eser ve projelerin hayata geçirilmesini sağlayacak destekleme programı olarak nitelendiriliyor. Projeye başvuruyu şahıs şirketleri ile tüzel kişiler yapabilecek. Desteklenecek projeler arasında Türk tarihinin önemli şahsiyetleri ve olayları ile masal kahramanlarını tanıtımına yönelik uzun metraj animasyon ve belgesel, çocukların sorumlu birey olarak yetişmelerine katkı sağlayacak içeriğe sahip uzun metraj animasyon ve bilgisayar oyunu yer alıyor. Başvuruları 14-29 yaş arasındaki gençler ile gençlere ve çocuklara yönelik etkinlik ve projeler için gerçek ve tüzel kişiler yapabilecek. Sanatsal faaliyet desteği kapsamında başvuruları 14-29 yaş arasındaki gençler yapabilirken, animasyon film, belgesel film ve kısa film, dergi, edebi eser yazım, tiyatro metin yazım ve müzik yapımı desteklenecek projeler arasında yer alıyor. Başvurular, Kültür ve Turizm Bakanlığı web sitesinde erişilebilen Gençdes başvuru sistemi üzerinden online olarak yapılabilecek.