Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti MYK toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yıldırım, İstanbul Ortaköy saldırısını gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov’un düzenlenen bir operasyonla yakalanmasına ilişkin, “Dün yapılan operasyon ile Reina saldırganı ele geçirildi. Şuan sorgulaması devam ediyor. Bununla ilgili birçok detay var ama sorgulama aşaması devam ettiği için bu kadarını söylemekle yetinelim. Önemli olan yapılan bu alçak saldırının failinin yakalanmış olmasıdır” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yapacağı görüşmeyle ilgili Yıldırım, “Görüşmeye ilişkin benim bir görüşüm yok. Ne konuşacaklar bilmiyorum. Anayasanın 1. tur oylaması tamamlandı. Sayın Bahçeli’nin açıklamalarından ne konuşacakları aşağı yukarı belli oluyor” diye konuştu.

Anayasa görüşmelerinin 2. turuna ilişkin Yıldırım, “Türkiye’nin yönetim sistemini değiştiren yeni anayasasını milletin önüne götüreceğiz. Bu bizim MHP ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bir değişikliktir. Birinci turda sonuç neyse ikinci turda da o olur. Önce meclis sürecini tamamlayalım. Referandum konusunda bizim hiçbir tereddüdümüz yok” dedi.

"Hiçbir sürpriz yok"

Anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur oylamasının yarın başlayacağının ve oylama öncesi Kılıçdaroğlu ile Bahçeli’nin bir araya geleceğinin hatırlatılması üzerine Başbakan Yıldırım, "Bu görüşmeye ilişkin benim bir görüşüm yok. Bir araya gelecekler. Ne konuşacaklar bilmiyorum. Zaten anayasanın birinci tur oylaması tamamlandı ama Sayın Bahçeli’nin açıklamalarından ne konuşacakları aşağı yukarı belli oluyor" dedi.

Bir gazetecinin, "İkinci tur oylamada bir sürpriz bekliyor musunuz?" sorusuna Yıldırım, "Hiçbir sürpriz yok. AK Parti grubu kaya gibi maşallah, ikinci turda da gideceğiz oylarımızı atacağız. İnşallah Türkiye’nin yeni anayasasını değiştirilen yönetim sistemini değiştiren yeni anayasasını milletin önüne götürteceğiz. Tabii bu bizim MHP ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bir değişikliktir. Birinci turda sonuç neyse ikinci turda da o olur. Referandum konusunda bizim hiçbir tereddüdümüz yok" cevabını verdi.

Erken seçim iddiaları

Erken seçim iddialarının sorulması üzerine Yıldırım, "Erken seçim ne sebep var? Herhangi bir sebep var mı? Faraziyeler, ihtimallar üzerine amel olmaz. Önce bir gidelim, herhangi bir tereddüte mahal yok. Meclis’te de anayasa geçecek, inşallah birinci turda olduğu gibi. Referanduma gideceğiz. Milletimize bu değişikliği en güzel şekliyle anlatacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Seçimler 2019’da planlandığı gibi olacak. Erken seçim konularını gündeme getirerek ülkedeki istikrar konusunda tereddüt oluşturmaya gerek yok. Vatandaşlarımız, iş alemimiz planlarını yapsınlar. Yatırım planlarını ertelemesinler. İstikrar devam ediyor. Türkiye, ekonomi alanında istihdam alanında ve kalkınma, büyüme alanında gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen ekonomi toplantısı

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen ekonomi toplantısına ilişkin soruya Başbakan Yıldırım, "Dünkü toplantıda önce alınan kararlar gözden geçirildi ve bundan sonra yapılması gerekenler üzerinde de konuşuldu. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam. Birçok ülkenin ekonomik göstergelerinden daha da iyi durumdayız. Burada yaşanan dalgalanmalar geçicidir. Etkileri de sınırlı olacaktır. Hükümetimiz reel sektörün gelişmesine, ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik tedbirleri almaya devam edecek. Diğer yandan da Merkez Bankası kendi yetkileri çerçevesinde alması gereken tedbirler, yapması gereken uygulamaları sürdürecektir. Gelecek dönemde Türkiye istikrar içerisinde büyümeye devam edecek" dedi.

Başbakan Yıldırım, 'Faiz artışı söz konusu mu? sorusuna ise, "Merkez Bankası bağımsız olduğuna göre o kararı benim açıklamam, söylemem yanlış olur. Merkez Bankası karşılaştığı şartlar içerisinde hangi tedbiri alması gerekiyorsa bu tedbiri almakta tereddüt etmeyecektir. O bakımdan benim burada Merkez Bankası adına açıklama yapmam doğru olmaz" karşılığını verdi.

Öte yandan, Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı Başbakan Binali Yıldırım’ın açıklaması sonrası parti genel merkezinde başladı.



İlker Turak-Enise Vural

