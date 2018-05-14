Başbakan Yıldırım'dan Kudüs tepkisi

Başbakan Yıldırım, Erzincan dönüşü Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. ABD’nin Tel Aviv’de bulunan büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını kınayan Yıldırım, “Bugün ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e daha önce taşıma kararı neticesinde büyükelçilik açılışı için İsrail ile beraber Kudüs’te kutlama yapıyor, eğlence yapıyorlar. Aynı zamanda da kendi hakları, bağımsızlıkları, toprakları işgal edilmiş, vatanlarını kurtarmak, feryatlarını dünyaya duyurmak için genç, silahsız siviller o olayı protesto ederken İsrail askeri gözünü kırpmadan 43’e varan masum Filistinliyi şehit ediyor, 2 bine yakın yaralı var. Bu bir alçak katliamdır, şiddetle kınıyoruz. Daha önce Türkiye olarak İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak Cumhurbaşkanımızın girişimleri ile İstanbul zirvesinde alınan karar, arkasından BM’nin belki de tarihinde ender görülecek şekilde büyük bir ittifakla aldığı ABD’nin Kudüs kararını kınaması, uluslararası hukuk yok sayılmış ve inatla bu elçiliğin taşıma kararı uygulamaya konulmuştur. Bu açıkça bir tahriktir, bir devleti yok saymaktır, haklarını, hukuklarını gasp etmektir. ABD, sivilleri katleden İsrail yönetiminin yanında yer almış ve bu insanlık suçuna ortak olmuştur. Türkiye olarak bu kararı bir kez daha kınıyoruz ve yok hükmünde sayıyoruz” ifadelerini kullandı.



İslam dünyasının bu katliam karşısında tek yürek olması gerektiğini kaydeden Yıldırım, “Mübarek Ramazan ayına günler kala burada kardeşlerimize yönelik büyük bir orantısız güç kullanılarak böyle bir katliamın gerçekleştirilmesini Türkiye ve İslam alemi olarak kabul edemeyiz. Büyükelçilik açılıyor, bir yerde eğlence, tören, diğer yanda hayatını kaybeden gençler. Bir tane İsrailli ölen var mı? Yok. Bu gençler, sadece sesimizi dünya duysun diye bir gayret içerisindeler. Bunu bir katliama dönüştürmenin insanlık ile devlet olmak ile alakası yoktur. Dünya barışını, bölge barışını koruyacağım diyen ABD’nin bu katliamda payının olması ayrı bir olaydır ve asla kabul edilemez. Bu yapılan girişim, bu tahrik bölgedeki sorunları daha da kötüleştirecek ve Filistin meselesinde daha derin bir iz bırakacak, bölgede istikrar ve barış zorlaşacaktır. Türkiye olarak Filistin’in yanındayız. ABD kendi iç yangınını dışarıda ateş yakarak gözden kaçırma gayreti içerisindedir. Türk milletinin dayanışmasının, kardeşliğinin ve Türk hükümetinin her türlü yardım ve desteğinin dün olduğu gibi bugün de Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağını ifade etmek isterim” açıklamasını yaptı.