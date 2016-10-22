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Başbakan Yıldırım'dan Musul harekatı açıklaması

Musul Operasyonu kapsamında şu an için Türkiye’nin kara harekatı içerisinde aktif olarak yer almasını gerektirecek bir durumun söz konusu olmadığını belirten Başbakan Binali Yıldırım, “Musul operasyonunda hava unsurları arasında Türkiye yer alacak. Bunda mutabakat sağlandı” dedi.

Başbakan Yıldırımdan Musul harekatı açıklaması

22 Ekim 2016 22:20

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti 25. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için bulunduğu Afyonkarahisar’da gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD Savunma Bakanı Carter’ın açıklamaları sorulan Yıldırım, Musul Operasyonu kapsamında Türkiye’nin kara harekatı içerisinde aktif olarak yer almasını gerektirecek bir durumun şu an için söz konusu olmadığını söyledi. Binali Yıldırım, “Musul operasyonunda hava unsurları arasında Türkiye yer alacak. Bunda mutabakat sağlandı” dedi.

“IRAK'IN BİZE TEŞEKKÜR ETMESİ LAZIM”
Türkiye’nin Başika’daki askeri varlığına ilişkin Irak Merkezi Hükümetinden gelen tepkiler sorulan Yıldırım, “Başika'daki askeri varlığımıza yönelik Bağdat ileri geri açıklamalar yapıyor. İç siyaset sebebiyle veya başka ülkelerin yönlendirmesiyle Irak rahatsız edici ifadeler kullanıyor. Amaç DEAŞ'ı Irak'tan temizlemekse bizim Başika'daki üssümüz bunu yapıyor. Irak'ın bize teşekkür etmesi lazım” diye konuştu.

“ÖNCE PKK’YA YATAKLIK YAPMASINLAR”
Irak Hükümetine tepkileri sürdüren Yıldırım, “Irak bize laf edeceğine önce alçak, bölücü PKK'ya yataklık yapmasınlar. Önce ülkelerine sahip çıksınlar. Ülkelerindeki terör örgütlerini zapturapt altına alamıyorlar, Türkiye’ye kafa tutmaya kalkıyorlar” dedi.

“GEREKİRSE IRAK'TA DA AYNI ŞEYİ YAPARIZ”
Yıldırım, bölgede mezhep çatışması riski gördüklerini ve bu yüzden sürekli uyarılarda bulunduklarını belirterek, yeni Kerbelalar oluşmasını istemediklerini ifade etti. Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ'ı Türkiye sınırlarından uzaklaştırdıklarını belirten Başbakan, “Gerekirse Irak'ta da aynı şeyi yaparız” diye konuştu.
Musul Operasyonundan sonra demografik yapının değişebileceği ihtimalini hatırlatan Yıldırım, 2 milyona yakın mültecinin Türkiye'ye gelebileceği yönünde endişeler olduğunu ifade ederek, “Irak'tan gelecek her türlü terör ve mülteci akınına karşı Türkiye kayıtsız olamaz ve müdahale etmekte tereddüt göstermeyeceğiz” dedi.

“TÜRKİYE OLMADAN BU BÖLGEDE PLAN YAPMAK AKLA ZİYAN BİR ŞEYDİR”
“Türkiye olmadan bu bölgede plan yapmak akla ziyan bir şeydir” diyen Başbakan Binali Yıldırım, “Bu bölgeyle alakası olamayanlar masada yer alacak Türkiye yer almayacak; böyle bir durum söz konusu olamaz. Buralar hâlâ Misak-ı Milli sınırları içindedir” vurgusu yaptı. Türkiye’nin bir yayılma politikası içinde olmadığının altını çizen Yıldırım, “Bize acı çektiren sorunları çözmek için oradayız” ifadelerini kullandı.

IRAK VE İRAN YÖNETİMLERİNİ UYARDI
Mezhep çatışması konusunda Bağdat ve İran’a uyarılarda bulunan Başbakan, “Mezhep konusunda Bağdat ve İran daha sorumlu davranmalıdır” dedi. Yıldırım, bu konuda İslam üst çatısı altında birlik-beraberlik vurgusu yaptı. Bölgedeki duruma ilişkin Türkiye ile İran arasındaki görüşmelerin kesintisiz sürdüğünü açıklayan Başbakan Binali Yıldırım, bölge ülkelerinin aktif olması ve bölgedeki sorunları başkalarına bırakmaması gerektiğini anlattı.

“KİMSEDEN İCAZET ALMAYIZ”
Türkiye-ABD ilişkilerinin 1 Mart tezkeresinin reddinden sonra rota değişikliğine girdiğini, bunu gizlemenin anlamı olmadığını belirten Yıldırım, bu tarihten sonra ABD’nin bölgede başka müttefik arayışına girdiğini ifade etti. Rakka Operasyonu için Türkiye’den destek istendiğini söyleyen Yıldırım, “-YPG/PYD de olacak- dediler. -Terör örgütleriyle yan yana bulunamayız- dedik” ifadelerini kullandı. “ABD'ye -bizden medet umuyorsanız önce YPG ile bağınızı kopartın- dedik” diye devam eden Yıldırım, Münbiç’le ilgili de ABD’nin tüm taahhütlerine rağmen ayak direttiğini anlattı. Başbakan Yıldırım, adı ne olursa olsun yurt içinde ya da yurt dışında Türkiye’ye tehdit yönelten her terör örgütüyle gerekli mücadeleyi yaptıklarını ve yapacaklarını, bu konuda da kimseden izin ve icazet almadıklarını, almayacaklarını vurguladı. “Biz PKK'dan ne kadar rahatsızsak Kuzey Irak yönetimi de o kadar rahatsız” diyen Başbakan Binali Yıldırım, terörden arındırılmış bölge konusunda Barzani’nin de kendileriyle ortak çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.i yaparız.

Etiketler: Binali Yıldırım


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