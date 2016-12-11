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Başbakan Yıldırım'dan patlamaya ilişkin açıklama

Beşiktaş’taki terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım “Katiller Türkiye’yi demokrasi yolundan döndüremez, katilleri şiddetle kınıyorum” dedi.

Başbakan Yıldırımdan patlamaya ilişkin açıklama

11 Aralık 2016 03:02

Başbakan Binali Yıldırım Beşiktaş’ta meydana gelen terör saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Başbakan Yıldırım tarafından yapılan açıklamada “Dün akşam İstanbul Beşiktaş'ta insanlığa, hayata, huzura, masumiyete düşman olduğunu karanlık ve kalleş yüzünü bir kez daha göstererek bomba patlatan insanlık düşmanı katilleri şiddetle lanetliyorum. 80 milyon vatandaşımızla birlikte vicdan sahibi olan bütün insanların da laneti terör örgütlerinin ve onlara yardım ve yataklık yapanların, arka çıkanların, göz kırpanların üzerine olsun. Bursa-Beşiktaş futbol maçından sonra saat 22.29'da futbol taraftarlarını, güvenlik güçlerimizi hedef almak üzere alçakça tasarlanmış olan ve bombalı araçla düzenlenen saldırı neticesinde ne yazık ki şehitlerimiz ve yaralılarımız var. Acımız büyüktür ama bu büyük acıyı da milletçe daha çok bütünleşerek ve kenetlenerek aşacağız... Hayata, huzura, mutluluğa pusu kuran katiller devlet ve milletimizin bütünlüğüne halel getiremeyecekler, Türkiye'yi demokrasi ve hukuk yolundan çeviremeyeceklerdir. Aziz milletimize şimdiden büyük sabır ve metanet diliyorum. Aziz Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Yaralılarımıza şifa diliyorum. Hayata kasteden katiller ve kendi bedenlerini de imha eden o aşağılık ruhları ölüme gönderen odaklar da hak ettikleri cevabı alacaklardır. Hükümetimiz ve bakanlarımız alçak saldırının aydınlanması için bütün dikkatiyle teyakkuz halindedir. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın ve daima insanlığın vicdanı olan ülkemizi, milletimizi ve devletimizi korusun” ifadelerine yer verildi. 

Etiketler: beşiktaş, Binali Yıldırım, istanbulda patlama, patlama


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